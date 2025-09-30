Ще им организираме енергиен колапс. Половината руснаци ще се втурнат да грабят Москва

Украинските удари срещу руските петролни рафинерии доведоха до това, че в Русия вече се усеща недостиг на гориво. А зимата тепърва предстои. Сега целта на Украйна трябва да бъде да наруши газоразпределителните мрежи дотам, че в студените месеци да се стигне до истински енергиен колапс. А това е напълно постижимо. И тогава половината руснаци ще се втурнат да разграбват столицата Москва, което ще е чудесна предпоставка за гражданска война. Това заяви украинският политически и икономически експерт Тарас Загородний в интервю за "Главред".

"За Русия това вече е болезнено, защото там започнаха смущенията с горивата, а наближава зимата, когато потреблението на енергия традиционно се увеличава. Така че е въпрос на месеци, преди нещата да станат критични за Русия. Ако недостигът на гориво в Русия продължи, кризата с горивата се влоши и износът на петрол бъде нарушен, съчетано с увеличено вътрешно потребление на гориво поради сезонните фактори, тогава критичният момент за Русия няма да е след години, а след месеци, до една година.

Големият въпрос е как Русия ще преживее тази зима. В крайна сметка, за да накараме Русия да спре войната, би било достатъчно просто да организираме един енергиен колапс в Москва тази зима. Ако газоразпределителните мрежи на Москва бъдат нарушени и се случи енергиен колапс по време на много студения период, там ще се развият много интересни събития. Половината Русия ще се втурне да ограбва Москва, а това вече ще е една нелоша гражданска война. Точно това трябва да са нашите ходове", каза експертът.

Още: По-високи данъци и акцизи, огромни разходи за отбрана: Внесоха проектобюджета на Русия

"Нашата задача е да осигурим рязко намаляване на резервите на Русия, които ѝ позволяват да воюва. Например, руският бюджетен дефицит вече е осем пъти по-голям от планирания. А какво ще се случи до края на годината? Бюджетен дефицит от 8-10 трилиона рубли вместо планираните 1,3 трилиона? Русия няма откъде да вземе пари, защото никой не ѝ дава заеми – нито Западът, нито Китай", добави Загородний.

Украйна разтърси Санкт Петербург, Москва и най-големия петролен терминал на Русия (ВИДЕО)