ЕС дава милиарди евро на Украйна за най-важното оръжие във войната

Европейският съюз ще отпусне 2 милиарда евро на Украйна за производство на дронове. Решението има за цел да укрепи отбранителните способности на Киев, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди заседанието на Съвета за сигурност на ЕК в Брюксел. "Ако продължаваме да вярваме, че Украйна е нашата първа линия на отбрана, трябва да увеличим военната помощ", каза Фон дер Лайен. Затова се споразумяхме с Украйна, че 2 милиарда евро ще бъдат изразходвани за дронове сега".

Още: Руски пари за Украйна: ЕС е готов на риск с поглед към конфискация

Средствата трябва да помогнат не само за отбраната на страната, но и за развитието на високи технологии, полезни за Европейския съюз. "Това позволява на Украйна да разшири и използва пълния си потенциал. И, разбира се, ще позволи на ЕС да се възползва от тази технология", заключи председателят на Европейската комисия на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Снимка: European Parliament

В началото на септември Фон дер Лайен обяви предварително отпускане на 6 милиарда евро, финансирани от печалбите от замразените руски активи, за производството на дронове за Украйна. Белгийската клирингова къща Euroclear държи по-голямата част от 300 милиарда долара на Руската централна банка, обездвижени в рамките на ЕС и Г-7 от началото на войната на диктатора Владимир Путин.

Още: Не само с дронове: Украйна тормози Москва и с други "оръжия" (ВИДЕО)

Производството на дронове в Украйна

От началото на пълномащабната война Украйна значително увеличи производството на оръжие и внедряването на най-модерни технологии, които вече се използват на фронта. Според украинския министър на отбраната Денис Шмигал производството на украинско оръжие се е увеличило 35 пъти от началото на инвазията на Русия. Украйна планира да увеличи още повече това число.

През юли тази година Украйна и американската компания Swift Beat подписаха меморандум за разширяване на производството на дронове. Съгласно него Въоръжените сили на Украйна ще получат дронове прехващачи, необходими за унищожаване на ракети.

Киев също така се споразумя с Дания да стартира съвместна производствена линия за дронове с голям обсег. Междувременно продължават преговорите със Съединените щати.

Още: За да спре украинските дронове: Русия работи върху ново оръжие (ВИДЕО)