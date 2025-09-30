Местни и сръбски медии: Сигнал за бомба в имението на Додик

Местни босненски и сръбски медии съобщават за сигнал за бомба в семейното имение на бившия лидер на Република Сръбска Милорад Додик. За случая съобщават сръбските медии k1info както и местния новинарски сайт на Баня Лука BLink.ba. Всички те обаче се позовават на разследващата медия Provjereno.info. Според съобщенията, полицията е на място и в момента се провежда разследване за противодиверсия.

Малко по-рано имаше друг сигнал за взривно устройство в известен хотел в Баня Лука, а подробностите за сигнала за бомба в хотел „Палас“, допълва k1info.

Бившият лидер на босненските сърби беше осъден и свален от поста. Междувременно партията му се гласи да участва в президентските избори, докато той пак стяга куфари за Русия.

Мераците за дестабилизация на Балканите

Информацията идва на фона на заявките на Русия, че ще използва предстоящото си председателство на Съвета за сигурност на ООН, за да "преразгледа" Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна и Херцеговина (1992-1995).

Те дойдоха от руския външен министър Сергей Лавров, като вероятната цел на Москва е опит да се дестабилизират Балканите и да раздели и отвлече вниманието на Европа, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).Русия официално заговори за "война на Балканите"

Наскоро пък близо до Босна и Херцеговина - на територията на Република Сърбия беше разкрито руско паравоенно училище.

Твърди се, че през това училище са преминали над 150 чуждестранни граждани с проруска ориентация. Те са били обучавани в този лагер от юни до септември тази година, по идентифициране на бойни цели, стрелба на стрелбище и обучение. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел