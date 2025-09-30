Войната в Украйна:

Изтекоха подробности за новата отбранителната стратегия на САЩ: Някои генерали са несъгласни

30 септември 2025, 13:11 часа 532 прочитания 0 коментара
Изтекоха подробности за новата отбранителната стратегия на САЩ: Някои генерали са несъгласни

Докато ръководителят на Пентагона свика извънредна секретна среща с над 800 генерали и адмирали във Вирджиния тази седмица, военни лидери изразиха сериозна загриженост относно предстоящата отбранителна стратегия на администрацията на Тръмп, излагайки на показ разделение между политическото и униформеното ръководство на Пентагона, пише Washington Post. Изданието определя свиканата среща на върха като необичайна, цитирайки осем настоящи и бивши служители. 

Страховете на военните

Президентът Доналд Тръмп ще присъства на внезапното събиране на генерали и адмирали в базата на морската пехота Куантико, където се очаква Хегсет да направи забележки относно военните стандарти и „етоса на воина“.

Униформените лидери обаче се страхуват от масови уволнения или драстична реорганизация на бойната командна структура и военната йерархия. ОЩЕ: "Много близо сме до споразумение за Газа": Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images/Guliver

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Стратегията е късогледа, според критиците

Дебатът относно Стратегията за национална отбрана - основното ръководство на Пентагона за това как приоритизира ресурсите и позиционира американските сили по света - е най-новото предизвикателство за висшите военни, които се ориентират в неортодоксалния подход на администрацията на Тръмп към въоръжените сили.

Критиките от множество висши офицери, включително генерал Дан Кейн, председател на Съвета на началник-щабовете, идват, докато Хегсет пренарежда военните приоритети на САЩ - съсредоточаване на Пентагона върху възприеманите заплахи за родината, стесняване на конкуренцията на САЩ с Китай и омаловажаване на ролята на Америка в Европа и Африка.

Хора, запознати с процеса на редактиране, които като други говориха при условие за анонимност, за да опишат чувствителни обсъждания, описаха нарастващо чувство на неудовлетвореност от план, който смятат за късоглед и потенциално неуместен, като се има предвид силно личният и понякога противоречив подход на президента към външната политика. ОЩЕ: Военни анализатори бият тревога за Украйна заради хитра руска тактика

Говорителят на Пентагона Шон Парнел отказа да коментира съдържанието на класифицирания документ или дали са били изразени опасения в процеса на редактиране. „Министърът Хегсет възложи разработването на Стратегия за национална отбрана, която е лазерно фокусирана върху напредъка на дневния ред на здравия разум на президента Тръмп, Америка на първо място, Мир чрез сила“, каза Парнел в изявление.

Политически назначения на Тръмп в политическия офис на Пентагона – включително някои служители, които преди това са критикували дългогодишните американски ангажименти към Европа и Близкия изток – изготвиха стратегията, която сега е в окончателните си редакции.

Снимка: kremlin.ru

Готова ли е САЩ за китайска инвазия?

Все още има значителни части от документа, които се фокусират върху Китай, но те са концентрирани до голяма степен върху заплахата от нападение срещу Тайван, а не върху глобалната конкуренция с най-големия противник на САЩ, казаха петима души. Колби отдавна предупреди, че американската армия не е подготвена за риска от китайска инвазия и призова Вашингтон да насочи вниманието и ресурсите си към проблема.

Всичко това идва на фона на нови документи, според които руският диктатор Владимир Путин вече помага на Си Дзинпин за евентуална инвазия в Тайван. ОЩЕ: Нови документи разкриват: Путин вече помага на Си Дзинпин за инвазия в Тайван

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Тайван Китай САЩ Пентагона стратегия
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес