Изтекоха подробности за новата отбранителната стратегия на САЩ: Някои генерали са несъгласни

Докато ръководителят на Пентагона свика извънредна секретна среща с над 800 генерали и адмирали във Вирджиния тази седмица, военни лидери изразиха сериозна загриженост относно предстоящата отбранителна стратегия на администрацията на Тръмп, излагайки на показ разделение между политическото и униформеното ръководство на Пентагона, пише Washington Post. Изданието определя свиканата среща на върха като необичайна, цитирайки осем настоящи и бивши служители.

Страховете на военните

Президентът Доналд Тръмп ще присъства на внезапното събиране на генерали и адмирали в базата на морската пехота Куантико, където се очаква Хегсет да направи забележки относно военните стандарти и „етоса на воина“.

Униформените лидери обаче се страхуват от масови уволнения или драстична реорганизация на бойната командна структура и военната йерархия. ОЩЕ: "Много близо сме до споразумение за Газа": Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images/Guliver

Стратегията е късогледа, според критиците

Дебатът относно Стратегията за национална отбрана - основното ръководство на Пентагона за това как приоритизира ресурсите и позиционира американските сили по света - е най-новото предизвикателство за висшите военни, които се ориентират в неортодоксалния подход на администрацията на Тръмп към въоръжените сили.

Критиките от множество висши офицери, включително генерал Дан Кейн, председател на Съвета на началник-щабовете, идват, докато Хегсет пренарежда военните приоритети на САЩ - съсредоточаване на Пентагона върху възприеманите заплахи за родината, стесняване на конкуренцията на САЩ с Китай и омаловажаване на ролята на Америка в Европа и Африка.

Хора, запознати с процеса на редактиране, които като други говориха при условие за анонимност, за да опишат чувствителни обсъждания, описаха нарастващо чувство на неудовлетвореност от план, който смятат за късоглед и потенциално неуместен, като се има предвид силно личният и понякога противоречив подход на президента към външната политика. ОЩЕ: Военни анализатори бият тревога за Украйна заради хитра руска тактика

Говорителят на Пентагона Шон Парнел отказа да коментира съдържанието на класифицирания документ или дали са били изразени опасения в процеса на редактиране. „Министърът Хегсет възложи разработването на Стратегия за национална отбрана, която е лазерно фокусирана върху напредъка на дневния ред на здравия разум на президента Тръмп, Америка на първо място, Мир чрез сила“, каза Парнел в изявление.

Политически назначения на Тръмп в политическия офис на Пентагона – включително някои служители, които преди това са критикували дългогодишните американски ангажименти към Европа и Близкия изток – изготвиха стратегията, която сега е в окончателните си редакции.

Снимка: kremlin.ru

Готова ли е САЩ за китайска инвазия?

Все още има значителни части от документа, които се фокусират върху Китай, но те са концентрирани до голяма степен върху заплахата от нападение срещу Тайван, а не върху глобалната конкуренция с най-големия противник на САЩ, казаха петима души. Колби отдавна предупреди, че американската армия не е подготвена за риска от китайска инвазия и призова Вашингтон да насочи вниманието и ресурсите си към проблема.

Всичко това идва на фона на нови документи, според които руският диктатор Владимир Путин вече помага на Си Дзинпин за евентуална инвазия в Тайван. ОЩЕ: Нови документи разкриват: Путин вече помага на Си Дзинпин за инвазия в Тайван