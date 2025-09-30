Войната в Украйна:

Марго Роби призна, че страда от Синдрома на самозванеца

30 септември 2025, 13:10 часа 0 коментара
Марго Роби постоянно се страхува, че кариерата ѝ в Холивуд може да бъде отнета. 35-годишната актриса е една от най-големите филмови звезди на планетата. Тя обаче обясни, че страда от Синдрома на самозванеца и се притеснява, че бляскавата ѝ кариера може да изчезне за миг. "Има ли момент, когато съм си помислила, че всичко вече е наред? Не, мисля, че всеки път си казвам: "О, Боже, всичко ще ми бъде отнето, няма да мога да го направя отново, това е за последен път. Всеки път изпадам в пълна криза на вярата: "Какво правя?" Всеки път се паникьосвам. Разбира се, че ми пука много", сподели Роби пред вестник "Daily Mirror".

За австралийския акцент

Снимка: Getty Images

Марго обясни, че е толкова притеснена да не загуби кариерата си в Холивуд, че е отказала възможността да използва родния си австралийски акцент за ролята си заеднос с Колин Фарел във филма "Голямо дръзко красиво приключение". "Знаете ли какво? Нашият режисьор всъщност каза: "Искаш ли да го направиш с австралийския си акцент?", спомни си филмовата звезда, която роди първото си дете през 2024 г.

"Отдавна не съм играла с австралийския си акцент и се страхувам, че вече не знам как се прави. Не съм го правила от "Съседи" насам и сега ми се струва, че използвам акцентите, за да се скрия в ролята", заяви тя, цитирана от БГНЕС.

Яна Баярова
