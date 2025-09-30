Полша с важно решение за отбраната си

Нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша доведе до редица мерки в отбраната на страната, а подобните инциденти и други държави като Румъния, Естония, Германия накара страните да преосмислят действията си, свързани с отбраната. По този повод министерството на отбраната на Полша е взело решение да увеличи бюджета си за отбрана за предстоящата 2026 г.

Полша се готви да сваля обекти над Украйна и без одобрението на НАТО

Сумата

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша ще похарчи 200 милиарда злоти (46,8 милиарда евро) за отбрана през следващата година на фона на нарастващата заплаха от Русия, предаде полската новинарска агенция ПАП. Кошиняк-Камиш взе участие във Варшавския форум за сигурност - двудневна международна конференция, посветена на европейската и световната сигурност, в която участваха политици, военни и експерти по сигурността от 80 държави, предаде БТА.

В обръщение относно събитието той се позова на случаите в нощта на 9 срещу 10 септември и следващите дни, когато руски дронове нахлуха в полското въздушно пространство, а след това руски изтребители за кратко нарушиха въздушното пространство на Естония, като заяви, че ефективната защита срещу дронове е от решаващо значение пред лицето на нарастващата заплаха от Русия. Той говори за необходимостта от увеличаване на възможностите за противовъздушна отбрана на Полша и източния фланг на НАТО, включително т. нар. стена срещу дронове по източната граница на ЕС и НАТО, съфинансирана от ЕС.

Нарушенията

"Последните нарушения на полското, румънското и естонското въздушно пространство са ясно доказателство, че Русия тества нашите граници. Агресивната политика на Кремъл представлява реална и пряка заплаха за европейската сигурност и знаем, че целите на Русия не се ограничават само до Украйна", каза Кошиняк-Камиш.

Отговорът на Полша е продължаващото увеличаване на разходите за отбрана, каза Кошиняк-Камиш, цитирайки проектобюджет за следващата година, който отпуска 200 милиарда злоти за тази цел, което представлява 4,8% от БВП, най-големият военен бюджет в НАТО по този показател.

Той добави, че около 187 милиарда злоти (43,8 милиарда евро) или 4,7% от БВП са били планирани за отбрана през 2025 г., въпреки че остава неясно дали тази цел ще бъде постигната до края на годината, поясни полският министър на отбраната.

Снимки: Getty images

