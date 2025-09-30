Войната в Украйна:

Полша с важно решение за отбраната си

30 септември 2025, 12:12 часа 299 прочитания 0 коментара
Полша с важно решение за отбраната си

Нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша доведе до редица мерки в отбраната на страната, а подобните инциденти и други държави като Румъния, Естония, Германия накара страните да преосмислят действията си, свързани с отбраната. По този повод министерството на отбраната на Полша е взело решение да увеличи бюджета си за отбрана за предстоящата 2026 г.

Полша се готви да сваля обекти над Украйна и без одобрението на НАТО

Сумата

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Полша ще похарчи 200 милиарда злоти (46,8 милиарда евро) за отбрана през следващата година на фона на нарастващата заплаха от Русия, предаде полската новинарска агенция ПАП. Кошиняк-Камиш взе участие във Варшавския форум за сигурност - двудневна международна конференция, посветена на европейската и световната сигурност, в която участваха политици, военни и експерти по сигурността от 80 държави, предаде БТА.

Още: Полският президент поиска от парламента да се криминализира "пропагандата на идеологията на Бандера"

В обръщение относно събитието той се позова на случаите в нощта на 9 срещу 10 септември и следващите дни, когато руски дронове нахлуха в полското въздушно пространство, а след това руски изтребители за кратко нарушиха въздушното пространство на Естония, като заяви, че ефективната защита срещу дронове е от решаващо значение пред лицето на нарастващата заплаха от Русия. Той говори за необходимостта от увеличаване на възможностите за противовъздушна отбрана на Полша и източния фланг на НАТО, включително т. нар. стена срещу дронове по източната граница на ЕС и НАТО, съфинансирана от ЕС.

Нарушенията

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Последните нарушения на полското, румънското и естонското въздушно пространство са ясно доказателство, че Русия тества нашите граници. Агресивната политика на Кремъл представлява реална и пряка заплаха за европейската сигурност и знаем, че целите на Русия не се ограничават само до Украйна", каза Кошиняк-Камиш. 

Още: Европейски страни към Москва: Враждебните действия срещу НАТО трябва да спрат

Отговорът на Полша е продължаващото увеличаване на разходите за отбрана, каза Кошиняк-Камиш, цитирайки проектобюджет за следващата година, който отпуска 200 милиарда злоти за тази цел, което представлява 4,8% от БВП, най-големият военен бюджет в НАТО по този показател.

Той добави, че около 187 милиарда злоти (43,8 милиарда евро) или 4,7% от БВП са били планирани за отбрана през 2025 г., въпреки че остава неясно дали тази цел ще бъде постигната до края на годината, поясни полският министър на отбраната.

Снимки: Getty images

Още: Тежки бомбардировачи срещу Украйна: Русия рани хора в Киев, Запорожие и още градове (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Полша отбрана война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес