Засякоха дрон край газово хранилище в Норвегия

Инцидентите с дронове във въздушното пространство на европейските държави в източната част на Европа не спират. В късните часове на 29 септември 2025 г. е забелязан дрон, който е летял газовото находище "Слейпнер" в Северно море, собственост на норвежката компания Equinor, съобщи VG. Летателният апарат е бил забелязан от служител на платформата. До момента не е установено чия собственост е дронът.

Разследване

Властите на Норвегия са започнали разследване и анализират разузнавателни данни, за да установят вида и произхода на дрона. Комплексът „Слейпнер“ включва няколко ключови газови и кондензатни находища – Sleipner Øst, Sleipner Vest, както и сателитните Локе, Гунгне и Алфа Норд, разположени западно от крайбрежния град Егерсунд. Открити през 1984 г., те играят централна роля в офшорното енергийно производство на Норвегия.

Опасенията за засилено наблюдение с дронове датират от 2022 г., когато норвежките власти разположиха сензори край офшорните платформи след рязък ръст на подобна активност. Тогава бяха съобщени за неоторизирани дронове над повече от 10 нефтени и газови съоръжения в страната, припомня БГНЕС.

Друг инцидент

Припомняме, че на 25 септември 2025 г. Норвегия залови дрон, летящ близо до летището в Осло, съобщи британското издание "Гардиън". Отделно норвежките власти потвърдиха, че са заловили дрон, който е летял близо до забранената зона около летището в Осло и издирват неговия оператор. Образувано е наказателно дело, въпреки че се твърди, че дронът е бил прихванат, преди да създаде проблеми за въздушния трафик на летището, съобщиха TV2 и VG.