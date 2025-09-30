Войната в Украйна:

Засякоха дрон край газово хранилище в Норвегия

30 септември 2025, 12:49 часа 229 прочитания 0 коментара
Засякоха дрон край газово хранилище в Норвегия

Инцидентите с дронове във въздушното пространство на европейските държави в източната част на Европа не спират. В късните часове на 29 септември 2025 г. е забелязан дрон, който е летял газовото находище "Слейпнер" в Северно море, собственост на норвежката компания Equinor, съобщи VG. Летателният апарат е бил забелязан от служител на платформата. До момента не е установено чия собственост е дронът.

Разследване

Властите на Норвегия са започнали разследване и анализират разузнавателни данни, за да установят вида и произхода на дрона. Комплексът „Слейпнер“ включва няколко ключови газови и кондензатни находища – Sleipner Øst, Sleipner Vest, както и сателитните Локе, Гунгне и Алфа Норд, разположени западно от крайбрежния град Егерсунд. Открити през 1984 г., те играят централна роля в офшорното енергийно производство на Норвегия.

Опасенията за засилено наблюдение с дронове датират от 2022 г., когато норвежките власти разположиха сензори край офшорните платформи след рязък ръст на подобна активност. Тогава бяха съобщени за неоторизирани дронове над повече от 10 нефтени и газови съоръжения в страната, припомня БГНЕС.

Друг инцидент

Припомняме, че на 25 септември 2025 г. Норвегия залови дрон, летящ близо до летището в Осло, съобщи британското издание "Гардиън". Отделно норвежките власти потвърдиха, че са заловили дрон, който е летял близо до забранената зона около летището в Осло и издирват неговия оператор. Образувано е наказателно дело, въпреки че се твърди, че дронът е бил прихванат, преди да създаде проблеми за въздушния трафик на летището, съобщиха TV2 и VG.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Норвегия дрон война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес