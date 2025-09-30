От пастата до тирамисуто – Италия те очаква в Kaufland

Войната в Украйна:

Италия е не само на един полет разстояние, тя вече е и в магазините на Kaufland България. До 5 октомври ритейлърът е подготвил над 200 вкусни изкушения за всички любители на средиземноморската атмосфера, с които всеки може да се запознае в онлайн брошурата тук.

Предложенията започват с един от символите на Италия - пастата. Качествени и изгодни са предложенията на собствените марки на ритейлъра – K-Classic паста с яйца и K-Free паста без глутен, и двете по 500 г са на цена от 2,29 лв. Като още по-интересна алтернатива клиентите могат да изберат K-Bio паста 500 г. за 2,39 лв. Менюто се допълва от SILVA – тортелини, равиоли и кори за лазаня за 3,79 лв. Тези продукти са ключови за приготвянето на едно прекрасно италианско ястие.

Ароматното маслиново масло Extra Virgin Classico Cirio, 750 мл, 14,99 лв. е перфектната основа за сосове, а  мини моцарела Brimi от свежата витрина за 26,99 лв./кг. носи лекота и автентичен вкус. За още средиземноморски щрих клиентите могат да добавят K-Classic сушени домати, печени чушки или артишок, 280 г за 4,29 лв. Сред млечните акценти са изтънчените предложения на K-Favourites: Пекорино Романо за 8,99 лв. и зряла минимум 50 дни Горгонзола само за 4,99 лв. Клиентите могат да се насладят и на типичното за италианските трапези сирене Granarolo Проволоне 150 г на цена от  5,49 лв. За завършек на перфектната паста – пикантният K-Favourites салам Spianata, 3,49 лв., който придава характер и баланс на всяко ястие.

Времето за приготвяне на домашна паста невинаги е достатъчно. Затова със също толкова автентичен италиански вкус са и замразените пици, които Kaufland предлага. Клиентите могат да се запасят с пица Numero Uno Italpizza за 5,99 лв. или да се насладят на пица от марката на ритейлъра K-Classic за 3,99лв., а защо не и на минипиците на BUITONI 9 х 30 г. за 6,99 лв. Цялата картинка може да бъде запълнена и с вкусна бира L’Autentica Moretti, 5 + 1 × 0,5 л, за 7,99 лв.

Автентичен завършек на всяка италианска вечеря е тирамисуто – десерт, който съчетава кремообразност, кафе и фин какаов аромат. За приготвянето му Kaufland предлага MARINI бишкоти за 3,79 лв., а за по-модерна интерпретация – Loacker вафли класик за 2,39 лв. Клиентите могат да намерят и кремообразното Brimi Маскарпоне 500 г, 11,99 лв., ароматното мляно кафе Crema e Gusto Classico Lavazza 4 × 250 г, 36,99 лв., както и Nocciolata био какаов крем 250 г, 6,99 лв. Страхотен избор за клиентите на Kaufland са готовото тирамису от Dolce Italia за 8,99 лв. и от K-Favourites тартуфо 2 × 100 г за 3,99 лв. За да е пълно италианското изживяване, асортиментът включва и класически напитки – свежото Villa Cardea Aperitivo 11% 0,7 л за 13,99 лв. и елегантното Di Capri Лимончело 30% vol 0,7 л + чаша за 29,99 лв.

Предложенията не приключват тук. Клиентите с Kaufland Card могат да се възползват от специални отстъпки по време на италианската седмица – 20% за всички колбаси на самообслужване San Michele, 15% за всички пилешки овкусени и панирани продукти Amadori и 25% за всички продукти Barilla. Всички седични предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

