Българин с мигранти в багажника е арестуван в Гърция

30 септември 2025, 12:45 часа 154 прочитания 0 коментара
Български гражданин на 34-години е бил задържан снощи в Северна Гърция с нелегални мигранти в багажника на автомобила си, съобщава местният информационен сайт voria.gr. Полицията забелязала автомобила на магистралата „Егнатия“ и му дала знак да спре. Българският водач ускорил в опит да избегне полицейската проверка, обаче служителите успели да спрат колата. Водачът се опитал да избяга пеша, но след преследване бил задържан.

При проверката в автомобила били открити трима нелегални мигранти, двама от които били в багажника. Според данните от разследването те са заплатили за превоза си по 16 хиляди евро всеки.

Пак вчера полицията е задържала на магистралата Атина – Солун още двама души, гръцки и афганистански гражданин, за нелегален трафик на четирима души.

Отново след преследване, но този път по вода, за трафик на хора е бил задържан и 41-годишен ирански гражданин. Инцидентът е станал край гръцкия остров Хиос в източната част на Егейско море, съобщава държавната телевизия ЕРТ. Бреговата охрана е установила надуваема бързоходна лодка край острова, която при преследването е заседнала на плаж на Хиос, а пътниците са избягали. При издирването са установени 31 души, които са били отведени в център за регистрация и идентификация. Те са посочили иранеца за организатор на трафика.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
