Масов бой на сватба започна с шамар по булката, пострада и екип на Спешна помощ (ВИДЕО)

Масов бой беляза сватба в сръбския град Горни Милановац, съобщи сръбският портал 192_rs в Instagram. Инцидентът е станал в неделя, а заради боя има няколко задържани. Едно момиче беше настанено в болница.

Всичко започнало с шамар по булката, след което се намесил младоженецът, а след това боят се разпространил сред гостите.

След пристигането на място - екипът на Спешна помощ също е нападнат, а полицаите едва успели да разделят конфликтните страни.