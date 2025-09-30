Войната в Украйна:

Масов бой на сватба започна с шамар по булката, пострада и екип на Спешна помощ (ВИДЕО)

30 септември 2025, 13:29 часа 721 прочитания 0 коментара
Масов бой на сватба започна с шамар по булката, пострада и екип на Спешна помощ (ВИДЕО)

Масов бой беляза сватба в сръбския град Горни Милановац, съобщи сръбският портал 192_rs в Instagram. Инцидентът е станал в неделя, а заради боя има няколко задържани. Едно момиче беше настанено в болница.

Всичко започнало с шамар по булката, след което се намесил младоженецът, а след това боят се разпространил сред гостите. 

След пристигането на място - екипът на Спешна помощ също е нападнат, а полицаите едва успели да разделят конфликтните страни. ОЩЕ: Трагедия по време на сватба: 35-годишна жена беше убита от сигнален пистолет

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия масов бой сватба информация 2025
