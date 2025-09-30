Заради евтина незаконна водка: Десетки руснаци загинаха без да са стъпили на фронта

Най-малко 33 души са починали в Русия след като са консумирали незаконен алкохол на стойност около един долар за бутилка, съобщава британската интернет медийна компания и уебсайт Unilad, позовавайки се на информация на официални лица в Русия. Става въпрос за много евтин алкохол, примесен с метанол, който е силно отровна течност, която често се използва като антифриз, разтворител, гориво и денатурант за етилов алкохол.

При изследване на телата на починалите, те са установили повишени нива на метанол в организма си. Регионалното правителство заяви в първоначалното си изявление на 26 септември, че най-малко осем случая са били „лабораторно потвърдени като отравяне с метанол“, а на следващия ден следователите са открили веществото в още шест тела.

Трябва да се отбележи, че случаите идват след като директорът на Центъра за изследване на федералните и регионалните пазари на алкохол Вадим Дробиз призова за производство на евтина водка за бедните. ОЩЕ: В Русия искат да произвеждат "социална" водка за бедни

Има задържани

Изглежда съветът на Дробиз е послушан от местните хора, като според Сланцевския градски съд на Ленинградска област 60-годишната учителка в детска градина Олга Степанова и 78-годишният Николай Бойцов са били сред първите арестувани във връзка със смъртните случаи.

Степанова е обвинена в закупуване на алкохол без лиценз, преди многократно да го транспортира и продаде на Бойцов, което от своя страна довел до множество смъртни случаи.

По време на претърсване на апартамента на Бойцов, властите са открили празни стъклени бутилки и пластмасови контейнери с обем до 10 литра. Твърди се, че контейнерите са имали характерна миризма на течност, съдържаща алкохол.

Докато разследването продължава, общо 11 заподозрени са арестувани от полицията за домашно производство и разпространение на водка, която според People е била с около 90 proof (или около 45% ABV). ОЩЕ: Чаша водка в резервоара на автомобила - масова практика в Русия