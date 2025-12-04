Ще пропусне ли? Кремъл с известие за "Пряката линия" на Путин

От пресцентъра на Кремъл обявиха, че "Пряката линия" и голямата пресконференция на руския диктатор Владимир Путин ще се проведат на 19 декември 2025 г. Тогава Путин ще „се срещне на живо, за да обобщи изминалата година и да отговори на въпроси на журналисти и жители на страната ни“, съобщи каналът Kremlin News. Предаването, озаглавено „Резултати от годината с Владимир Путин“, ще се излъчи в 12:00 ч. московско време, допълни телеграм-каналът ASTRA.

"Баща Ви уби брат ми": Украинец притисна незаконната дъщеря на Путин. Сегал казва, че е горд руснак на английски (ВИДЕО)

Ботове

Къде е Сергей Лавров: Нови спекулации около липсата на руския външен министър

Припомняме, че „Пряката линия“ през 2024 г. бе подкрепена от хиляди кремълски ботове. Това съобщиха тогава анализаторите на проекта "Ботнадзор", който се занимава с публично разкриване на скритата пропаганда, идваща от уж реални страници на съществуващи хора. Процентът на коментарите от ботове под някои публикации във ВКонтакте, например, надхвърляха 50% от общия брой. Логично повечето от коментарите бяха свързани с войната в Украйна.

"От 11:00 московско време 40% от коментарите под публикации, в които се споменава пряката линия или президента, са написани от фалшиви акаунти. В момента в такива публикации виждаме общо 6842 коментара, от които 2800 автора имат 828 служебни страници. Общо от началото на деня най-малко 1943 бота са били активни", съобщиха тогава от официалния акаунт на "Ботнадзор" в Telegram.

Зеленски: Достоен мир е възможен, само ако се вземат предвид интересите на Украйна (ВИДЕО)