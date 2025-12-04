Организира се благотворителен турнир в помощ на Любо Пенев

Когато на 30 ноември стана ясно, че легендата на българския футбол – Любослав Пенев, се бори за живота си в болница в Германия, огромна част от обществото изрази подкрепата си към него. Ден по-късно беше разкрита и причината за състоянието на Пенев – рак на бъбрека. От тогава бяха създадени няколко благотворителни кампании, с които можем да помогнем на легендата. А вече е обявено и организирането на благотворителен турнир по футбол на малки вратички в помощ на Любо Пенев.

Благотворителният турнир ще се проведе на 21 декември

На 21 декември ще се проведе благотворителен турнир по футбол на малки вратички в помощ на Любо Пенев. Това обяви Атанас Стоилов, който е бил помощник треньор на легендата в няколко отбора. Двамата са работили заедно в Царско село през 2021 г., в ЦСКА 1948 през 2022 г., в Хебър Пазарджик през 2023 г. и в Локомотив Пловдив по-късно през годината. Освен такса за записване на всеки отбор, на турнира ще има и допълнителна кутия за дарения.

Турнирът ще се проведе в Драгалевци

Всички подробности Атанас Стоилов написа в публикация в социалните мрежи: „На 21.12.2025 г. се организира благотворителен турнир по футбол в подкрепа на легендарния голмайстор и треньор Любослав Пенев. Турнирът ще се проведе в залата на ДИТ – ст. Драгалевци. Начало на турнира – 10:00 ч. Край – 14:00 ч. Схемата ще бъде обявена след като се види бройката на записалите се отбори. Формат 5+1. Таксата ще бъде 200 лева на отбор и ще има сложена допълнително кутия! Краен срок за записване: 19.12.2025“. В публикацията Стоилов е обявил и телефон за записване в турнира.

