Война с Русия за възможна: Европа се тревожи

04 декември 2025, 06:35 часа 327 прочитания 0 коментара
Много европейци се опасяват, че рискът от война с Русия е висок. Това  показва проучване, проведено в девет страни от ЕС и публикувано от френското списание "Гран континан". 51% от анкетираните смятат, че има "висок" или "много висок" риск Русия да влезе във война с тяхната страна в следващите години. Проучването е проведено сред 9553 души с помощта на квотния метод. То е проведено в края на ноември от института "Клъстър 17" във Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Хърватия, Белгия и Нидерландия, като във всяка от тях са анкетирани над 1000 души. Те са отговаряли на въпроса "Според вас, възможно ли е Русия да влезе във война с вашата страна през следващите години?"

Какво показва още анкетата?

Възприемането на риска от открит конфликт с Русия варира в зависимост от страната. В Полша, граничеща с Русия и нейния съюзник Беларус, 77% от анкетираните считат този риск за висок или много висок. Техният брой е 54% във Франция и 51% в Германия.

За разлика от поляците, 65% от анкетираните италианци считат риска за нисък или несъществуващ.

Резултатите от това проучване показват също, че 81% от анкетираните не вярват или почти не вярват, че през следващите години ще избухне война с Китай.

Анкетираните се съмняват във военните способности на собствената си страна срещу Москва. 69% от тях смятат, че страната им "изобщо не е" или "по-скоро не е" способна да се защити срещу руска агресия. Във Франция, единствената държава от списъка, която разполага с ядрено оръжие, анкетираните са най-малко песимистични, като 44% смятат, че страната им е "напълно" или "по-скоро" способна да се защити.

В другия край на спектъра са белгийците, италианците и португалците, които в по-голямата си част смятат, че страната им е неспособна да се защити - съответно 87%, 85% и 85%.

Проучването обхваща цяла поредица от теми, като например показва, че 55% от анкетираните смятат, че Европа трябва да заеме балансирана позиция между двата големи геополитически съперника в света, САЩ и Китай.

Близо половината, 48%, считат Доналд Тръмп за "един от най-лошите президенти в историята на САЩ", но отново има големи различия по страни.

По-голямата част от европейците възприемат имиграцията като "заплаха за единството на страната". Това чувство е по-силно изразено в северната и източната част на континента, отколкото в южната.

Освен това европейците подкрепят намаляването на публичните разходи и броя на държавните служители.

Виолета Иванова
