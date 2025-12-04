Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ

Конфискацията на замразените руски активи носи сериозни рискове за Белгия - тази позиция продължава да поддържа премиерът на страната Барт Де Вевер въпреки всички нови предложения на Европейската комисия да финансира Украйна със "заем срещу репарации", използвайки тези активи. Според белгийския министър-председател обаче Москва е дала ясно да се разбере, че Белгия ще понесе последствията „завинаги“, ако бъде предприета такава стъпка.

Страната се противопоставя на плана на Европейската комисия за финансиране на заем за Украйна на стойност 140 милиарда евро от замразените руски активи. Причината е, че финансовата институция, която държи огромната част от средствата на Руската централна банка, обездвижени на територията на ЕС - Euroclear, се намира в Белгия. А страната се опасява, че някой ден Москва може да я съди успешно при предаване на активите. Затова ЕК е измислила пореден вариант в опит да спечели благоволението на премиера Барт Де Вевер, както и да избегне вето върху санкциите от страна на Унгария или Словакия: ЕК вади жокер, за да даде руски милиарди на Украйна - със съгласието на Белгия и без вето на Орбан.

"Кражба на суверенни фондове на друга държава не е правена досега"

В интервю за La Libre Belgique Де Вевер каза, че натискът по този случай е „невероятен“ и че неговият екип работи по темата ден и нощ.

"Би било чудесна история - да вземем парите от злодея Путин и да ги дадем на добрия човек, Украйна. Но кражбата на замразени активи на друга страна, нейните суверенни фондове, никога не е правена досега. Става дума за парите на Руската централна банка“, заяви той.

Снимка: Getty Images

Белгийският политик отбеляза, че дори по време на Втората световна война средствата на Германия не са били конфискувани. Де Вевер подчерта, че активите се замразяват по време на войната, а след нейния край страната трябва да върне всички или част от активите си, за да компенсира победителите за щетите.

Още: С два механизма ЕС иска да прати част от нужните на Украйна милиарди, САЩ са "за" новата идея за руските активи (ВИДЕО)

Барт Де Вевер: "Кой вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка"

Белгийският министър-председател обаче казва, че поражението на Русия е „пълна илюзия“.

„Но кой наистина вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка, пълна илюзия. Не е дори желателно тя да загуби и да цари нестабилност в страна, която разполага с ядрени оръжия. И кой вярва, че Путин ще се съгласи спокойно с конфискацията на руските активи?", пита белгийският лидер.

Още: Злоупотребява ли Белгия с приходи от замразените руски активи: В ЕС вече имат подозрения

Според него „Москва ни даде ясно да разберем, че ако се стигне до конфискация, Белгия и аз лично ще го усетим завинаги“. Освен това де Вевер казва, че Русия може да конфискува западни активи.

„Euroclear има 16 милиарда в Русия. Всички белгийски фабрики в Русия също могат да бъдат конфискувани. Ами ако Беларус и Китай също конфискуват западни активи? Обмислили ли сме всичко това? Не, не сме. Попитах европейските си колеги дали са готови да споделят рисковете, пред които е изправена Белгия. Само Германия заяви, че е готова да го направи... Без такова разпределение ще направя всичко, за да блокирам този въпрос. Всичко", категоричен е белгийският министър-председател.

Още: Тежки последици, ако запорираното руско имущество се предостави в заем на Украйна: Предупреждение

Новата идея за замразените активи

Снимка: Getty Images

Европейският съюз предлага да покрие две трети от финансовите нужди на Украйна през следващите две години – общо 90 милиарда евро, а останалата част да бъде осигурена от международни партньори. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 3 декември. По думите ѝ - ЕС иска да помогне на украинците, „да ги въоръжи със средства, с които да се защитят и да водят мирни преговори от позиция на сила“.

Планът ѝ е финансирането да се осъществи чрез заем от ЕС – набиране на капитал на финансовите пазари, плюс използване на парични наличности от замразените руски активи в ЕС.

„Предлагаме да обхванем всички финансови институции, които са натрупали такива парични наличности, и тези институции трябва да прехвърлят парите в механизма за репарационни заеми. С други думи, ние вземаме тези налични средства, предоставяме ги на Украйна като заем, а Украйна трябва да изплати този заем, ако и когато Русия плати репарации“ за нанесените щети по време на войната, обясни председателят на ЕК.

Още: Премиерът на Белгия разтревожен: Това ще е акт на война, Кремъл ще ни отмъсти

Заемът за репарации в размер на 165 милиарда евро включва 25 милиарда евро от обездвижени руски държавни активи, държани в частни банкови сметки в целия блок, в допълнение към 140 милиарда евро, държани в банката Euroclear в Белгия. В рамките на репарационния заем 115 милиарда евро са предназначени за финансиране на отбранителната промишленост на Украйна, а 50 милиарда евро ще покрият бюджетните нужди на Киев. Напълно отделно 45 милиарда евро ще бъдат използвани за изплащане на заем от Г-7 на Украйна от 2024 г., цитира Politico официалния документ.