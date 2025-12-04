Войната в Украйна:

Зеленски: Достоен мир е възможен, само ако се вземат предвид интересите на Украйна (ВИДЕО)

"Подготвяме срещи в Съединените щати – след като американският екип се върне от Москва и след съответните консултации във Вашингтон – Рустем Умеров, Андрий Гнатов, заедно с останалата част от преговорния екип, ще продължат дискусиите с пратениците на президента Тръмп. Очакваме новини в следващите дни относно такива срещи, контакти и разговори – лично или по телефона. Всички партньори поддържат редовен контакт помежду си и с Украйна". Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. 

"Всичко сега протича доста ефективно – на срещите в Женева и Флорида Украйна беше изслушана и чута. И това е важно. Очакваме това да продължи по същия начин. Достоен мир е възможен, само ако се вземат предвид интересите на Украйна. В момента светът ясно усеща, че има реална възможност да се сложи край на войната, а настоящата дипломатическа дейност в преговорите трябва да бъде подкрепена с натиск върху Русия. Всичко зависи от тази комбинация – конструктивна дипломация плюс натиск върху агресора. И двата компонента работят за мира", категоричен е той.

Елин Димитров
