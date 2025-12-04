Пламъци в завод на руски олигарх с бизнес в България и в руски енергийни обекти: Украинските дронове нямат милост (ВИДЕО)

Нови въздушни атаки тази нощ срещу важни руски предприятия. В Ставрополския край цел пак се оказа предприятието "Азот", в град Невиномиск. Заводът е един от верига, собственост на олигарха Андрей Мелниченко. Той е най-големият производител на амониев нитрат и на въглища в Русия чрез компаниите си "Уралхим". Мелниченко е в санкционния списък на ЕС, чрез който бяха замразени активи на приближените на Путин олигарси. Преди време италианските власти конфискуваха яхтата му, която е най-голямата ветроходна яхта в света и се оценява на 530 млн. долара.

Основан през 1962 г. заводът е най-голямото предприятие в химическата промишленост в Южна Русия, произвеждащо широка гама от минерални торове и химически продукти. Веригата "Азот" е единствената в Русия за производство на метилацетат и оцетна киселина с висока чистота, там е първото производство на меламин в страната, а през 2024 г. в "Азот" в Неиноминск е създадено ново производство на калиев нитрат. Основни видове производство - амоняк, урея, меламин, амониев нитрат, течни азотни торове КАС-32, минерални торове, оцетна киселина и винилацетат. Някои от тези вещества се ползват и във военната индустрия, за производство на експлозиви.

Мелниченко има бизнес и в България е от 2017 година, когато чрез швейцарската фирма "Еврохим Трейдинг" придобива фирмата "Агрикола България" за производство на минерални торове. Към онзи момент базираната в Плевен фирма годишно произвежда между 70 000 и 80 000 тона минерални торове, а оборотът ѝ е около 20 млн. лева. През 2020 г. приходите на "Еврохим Агро България", която официално има 15 работници и служители, са 74,346 млн. лева, а през 2019-та – 78,3 млн. лева, сочат данните от последния годишен финансов отчет в Търговския регистър. Тоест, увеличението на оборота е почти четворно спрямо 2017-та година

Че има атака потвърди в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров, без обаче да признава каквито и да е щети, а само посочва, че "спешните служби работят на местата, където са паднали отломки". Взривове в завод от веригата "Азот" има не за пръв път, откакто Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна.

Силен взрив и пожар има и в района на град Орел, Орловска област. Има неофициални данни, че е атакувана местна ТЕЦ. Губернаторът на областта Андрей Кличков признава в канала си в Телеграм следното: "Орловска област беше засегната от поредна атака с дронове, в резултат на която възникна пожар в горивно-енергийни съоръжения в район "Ливни". Няма пострадали, а Министерството на извънредните ситуации работи на мястото на инцидента, като извършва необходимите почистващи операции". Само преди две денонощия в Ливни бяха подпалени нефтобазата "Орелнефтепродукт" и съоръжение на завода за фосфатни торове на "ФосАгро" на улица "Фрунзе" 198

Според сутрешната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 76 дрона. 14 от тях са свалени над Ставрополския край - повече свалени има над Крим (21) и Ростовска област (21), а над Орловска област са само 2.

