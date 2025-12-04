Борисов и Пеевски вън: Десетки хиляди се подписаха и се увеличават

Петиция "Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта!" за вота на недоверие пуснаха от "Продължаваме промяната-Демократична България". Към момента в нея са се подписали близо 43 000 души. Подписката ще бъде внесена публично, от трибуната на Народното събрание. От коалицията съобщават, че следващият протест ще бъде по време на дебатите по вота на недоверие следващата седмица. (Петицията вижте ТУК).

"Подписката става щит за демокрацията. Никой няма да може да се скрие зад процедурни трикове или кухи оправдания", заявяват в позицията си от ПП-ДБ.

От коалицията обясняват и защо всеки подпис е важен. "Имаме една седмица да покажем, че искаме различна България. Че не искаме бъдеще, решавано от задкулисие. Когато подписката влезе в парламента, никой депутат няма да може да се преструва, че не ни чува", заявяват от ПП-ДБ.

От петицията става ясно, че исканията са за незабавна оставка на правителството и категорично скъсване с модела "Борисов–Пеевски", който "държи България в мизерия и застой вече повече от десетилетие".

Според тях кампанията цели да демонстрира, че "България не признава това управление като легитимно", а амбицията е инициативата да се превърне в "най-голямата подписка в новата история на България".

Паралелно с това, по време на дебатите по инициирания вот на недоверие през следващата седмица се планира нов голям протест. Датата и часът все още не са официално обявени.

Припомняме, че от ПП-ДБ се обявиха за оставка на правителството и нови избори. Коалицията ще внесе вота на недоверие в петък.

"Протестът трябва да си поставя една по една изпълними и реалистични цели. Не искаме реки от мед и масло или свeтовен мир", пише в профила си във Facebook Иван Калчев. И изборява исканията:

протестен щаб веднага;

насрочване на протести с организирана програма, техника, маршрут и охрана като първа стъпка;

студентски стачки и окупации на ВУЗ-ове веднага;

отмяна на бюджета; БЕЗ НОВИ ДАНЪЦИ

оставка на проваления министър на МВР Митов;

отнемане депутатския имунитет на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Байрям Байрям;

започване на парламентарна процедура за смяна на ВСС и Главния прокурор;

заемане на ясна позиция в полза влизането ни в еврозоната и дистанциране от Румен Радев и всички проруски сили;

заявка за готовност за продължителни, ефективни протести и преговори за общонационална стачка.

