Нова зараза плъзна из Европа

04 декември 2025, 08:55 часа 306 прочитания 0 коментара
Африканска чума при диви прасета е новото предизвикателство, срещу което се изправят животновъдите в Европа.

Заболяването беше потвърдено в Испания след като 50 диви свине бяха открити мъртви в природния парк "Колсерола" край Барселона.

Засега при 9 от намерените животни е потвърдено наличието на африканска чума.

Акция по ограничаване на заразата

Каталунската полиция и войници от Отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските Въоръжени сили извършват претърсване на 6-километровата зона за наблюдение около мястото на първите случаи.

Операцията включва ограничаване на животните с репеленти, а през последните два дни - и с физически бариери.

Местните власти чакат инструкции от Европейската комисия и служители на Министерството на земеделието, разположени в района. Целта е да има единно решение за методите за залавяне и умъртвяване на животните, предаде БНР.

Фермерите - силно обезпокоени

Имайки предвид тревожната ситуация, производителите на свинско месо са силно обезпокоени заради риска африканската чума по свинете да се разпространи и във фермите.

При влошаване на ситуацията проезводителите ще могат да се възползват от схеми за временно освобождаване на служители, коментира испанският министър на труда Йоланда Диас коментира в социалните мрежи.

Това не е нов механизъм, той вече беше използван по време на пандемията и след наводнението във Валенсия за защита на хората, работещи в засегнатите предприятия.

Източник: Getty Images

Европейският свиневъден сектор е най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо в света, с над 5 милиона тона износ годишно. Това го прави един от най-важните сектори в селското стопанство.

Свиневъдството има най-висок дял в сравнение с други сектори на месопреработвателната промишленост, като представлява 8,5% от общото селскостопанско производство в ЕС. В общото производство на месо в ЕС секторът на свинското месо има дял от 35%.

Ето защо заетите в бранша се опасяват, че с африканската чума свиневъдствотое изправено пред сериозна заплаха, която може да доведе до сериозни икономически щети в национален и европейски мащаб.

Какво е африканската чума?

Африканската чума по свинете  е заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. Първоначално болестта е ограничена само върху територията на Африка, но през 2007 г. прониква в Грузия, откъдето започва разпространението й и на запад, като засяга Източна и Централна Европа.

Болестта се причинява от вирус, който е много устойчив и може да просъществува дълго, в продължение на месеци, когато е в изпражнения, месни продукти (замразени, осолени, опушени, температурно недобре обработени), а също и в засъхнала кръв и в трупове на умрели животни.

Ваксина няма, както и никакви възможности за ефективно лечение.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
прасета диви свине свине африканска чума Диви прасета
