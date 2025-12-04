Почина един от легендарните китаристи на нашето време

Загубихме един от легендарните китаристи на нашето време. Стив Кропър, легендарният китарист от Booker T and the MGs, почина на 84-годишна възраст. Музикантът, който изсвири и беше съавтор песните "Sittin' On the Dock of the Bay" на Отис Рединг и "In the Midnight Hour" на Уилсън Пикет, почина в сряда в Нашвил, съобщи Associated Press, позовавайки се на източник, информиран от семейството на Кропър.

Считан за един от най-добрите съпровождащи банди в соул музиката, квартетът Booker T & the MGs беше хаус банда на влиятелния лейбъл Stax Records от Мемфис и е най-известен с песента си "Green Onions" от 1962 г.

Steve Cropper, the Rock & Roll Hall of Fame guitarist who helped form the “Memphis soul” sound on Stax Records recordings by Otis Redding, Wilson Pickett, and Booker T & The M.G.’s, has died at age 84.https://t.co/UAlEgFvHgr — Rolling Stone (@RollingStone) December 3, 2025

Кропър се присъедини към групата на Джон Белуши и Дан Акройд The Blues Brothers в края на 70-те години и свири в хитовия им кавър на Soul Man. "Стив беше обичан музикант, композитор и продуцент, чийто изключителен талант докосна милиони хора по целия свят", заяви семейството му в изявление, според списание "Rolling Stone". "Докато скърбим за загубата на съпруг, баща и приятел, намираме утеха в знанието, че Стив ще живее вечно чрез музиката си", добавиха те.

Причината за смъртта му не е известна. Сътрудникът му Еди Гор заяви пред AP, че е бил с Кропър във вторник в Нашвил, където той е работил върху нова музика. "Той е толкова добър човек", каза Гор. "Бяхме благословени да го имаме, без съмнение."

Обявен за втория най-добър китарист на всички времена от британското музикално списание "Mojo" през 1996 г., Кропър започва да работи в Stax Records през 1961 г. на 20-годишна възраст.

"So sad to hear of the passing of our dear friend Steve Cropper today. His soulful guitar playing, songwriting, and record productions inspired us to be a soul band when we were teens and eventually led us to work with him in Memphis on our 2nd, and one of our best selling albums pic.twitter.com/xAYM5iRcbt — Tower of Power (@OfficialTOPBand) December 4, 2025

Година по-късно е основана групата MGs, състояща се от китариста Букър Т. Джоунс, барабаниста Ал Джаксън и басиста Луи Стейнберг, който е заменен от Доналд "Дък" Дън през 1964 г. Групата е включена в Залата на славата на рок-енд-рола през 1992 г.

"Винаги съм се смятал за ритъм китарист", казва Кропър в интервю за Guitar.com през 2021 г. "Харесва ми фактът, че мога да свиря едно и също нещо отново и отново, докато други китаристи дори не искат да чуят за това. Те дори не биха свирили един и същ риф или един и същ лик два пъти."

Освен китарист, Кропър е и плодовит композитор и освен "Dock of the Bay" и "In the Midnight Hour", той е съавтор на "Knock on Wood" на Еди Флойд. Според уебсайта на Кропър, той е "участвал в почти всеки албум, издаден от Stax от есента на 1961 г. до края на 1970 г.". "Буквално прекарвахме по 15 часа на ден в студиото", разказа Кропър пред "The Guardian" през 2012 г. "Мисля, че имахме 17 или 18 артисти в списъка, така че графиците ни бяха доста натоварени.", пише BBC.