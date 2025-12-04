Войната в Украйна:

04 декември 2025, 09:36 часа 277 прочитания 0 коментара
Пиян енот предизвика хаос в магазин за алкохол (ВИДЕО)

Служители в магазин за алкохол в района на Ашланд, Вирджиния, бяха необичайно шокирани в събота сутринта. Когато пристигнали на работа след Деня на благодарността, те открили магазина си потънал в счупени бутилки, разлят алкохол и… припаднала миеща мечка. Маскираният "взломаджия" се бил промъкнал през нощта, след като паднал през таванен панел, и се насочил право към долния рафт, където били скочът и уискито. След това започнал истински погром: бутилки били разбити, алкохол се стичал по пода, а похитителят устроил пиянски рейд из магазина.

На сутринта служител открил животното, безпомощно припаднало между тоалетната чиния и кошчето в санитарното помещение – по всичко личало, че "купонът" е приключил.

"Лично аз харесвам еноти. Те са забавни малки създания. Той падна през един от таванните панели и започна пълномащабен погром, изпивайки всичко", разказа Саманта Мартин, служителка от местния контрол на животните, която отговорила на сигнала.

Офицер Мартин прибрала пияния енот в приюта за животни, а по пътя, по собствените ѝ думи, се посмяла доста. "Предполагам, просто още един ден от живота на служител в контрола на животните", шегува се тя.

От Агенцията за защита и приют за животни в окръг Хановър похвалиха Мартин за професионализма и потвърдиха, че нарушителят е успял да изтрезнее. "След няколко часа сън и нулеви признаци на нараняване (освен може би махмурлук и лоши житейски решения), той беше безопасно пуснат обратно в дивата природа – надяваме се, научил, че взломът не е решението", съобщиха от агенцията, цитирани от Associated Press.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
