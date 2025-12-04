Бруно Жордао оприличи ЦСКА на португалските грандове и отсече: Можем да постигнем големи успехи заедно

Един от основните полузащитници на ЦСКА през този сезон Бруно Жордао смята, че „червените“ все още имат шансове да станат шампион на България, както и да триумфират в турнира за Купата на страната. Дефанзивният халф говори пред колегите от „Дспорт“ като оприличи „армейците“ на трите гранда в неговата родина Португалия – Бенфика, Порто и Спортинг Лисабон.

Жордао сподели, че в началото му е било по-трудно да се адаптира към футбола у нас, но вече е свикнал с всичко и го показва на терена. Португалският халф бе категоричен, че ЦСКА вече е излязъл от лошия период в началото на сезона и „червените“ вече могат да се борят за трофеи.

ОЩЕ: Христо Янев извади ЦСКА от дупката, но следващите три мача са рубиконът за "армейците"

Адаптацията в ЦСКА

„Това е най-големият клуб в България и с този малък детайл показва, че клубът расте още повече. Така показва, че иска остане на върха. Дори стадионът, който строим сега, просто показва, че това е най-големият отбор в България. Откакто дойдох тук, всички ми казваха колко е голям този клуб, как феновете го подкрепят и обичат. Не става въпрос само за това да носиш фланелката, трябва да усетиш клуба, да усетиш атмосферата, за да играеш за ЦСКА. Така че е удоволствие и чест да играя за ЦСКА”.

„Да, честно казано, беше лесно, защото бях в Полша преди и времето е подобно. Там също е студено като тук. Очевидно е обаче, че футболът е различен. Имах нужда от няколко мача, известно време, за да се адаптирам, но сега се чувствам на 100% приспособен. Вече познавам съотборниците си, всички се познаваме, така че мисля, че започваме да изграждаме семейство. Мисля, че можем да постигнем големи успехи заедно този сезон“.

„Все още имаме време да станем шампиони”

„Бих казал, че прилича на някой от най-големите клубове в Португалия. При нас това са Бенфика, Спортинг и Порто. Те са най-големите клубове. Така че бих казал, че от гледна точка на историята, на условията, ЦСКА е като един от трите гранда в Португалия. Вижда се, че сме в средата на сезона, така че все още имаме време да станем шампиони – ще се борим до края. Да бъдем шампиони е една от целите ни, както и да спечелим Купата на България”.

„Дотогава обаче имаме да изиграем много мачове. Искаме да спечелим, искаме да преминем през следващата фаза и можем. Искаме да спечелим колкото се може повече трофеи и ще се борим да спечелим най-много трофеи този сезон. Мисля, че преминахме през лош период. Началото на сезона ни не беше най-доброто. Но сега, както казах, започнахме да градим семейство и го показахме на терена, а резултатите вече са налице. Така че мисля, че сме в много добра форма. Искаме да продължим в това отношение, за да спечелим колкото се може повече от тях този сезон”, каза Бруно Жордао.

ОЩЕ: Годой отново е герой за ЦСКА! "Армейците" биха и Локо Пловдив и вече са трети в класирането