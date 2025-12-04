Две държави създават флот срещу руските подводници

Обединеното кралство и Норвегия се готвят да подпишат съвместно споразумение за отбрана. То предвижда създаването на съвместен военноморски флот за проследяване на руски подводници в Северния Атлантик, съобщи The Independent. Пактът има за цел да защити подводните интернет кабели и тръбопроводи, които са станали по-уязвими поради засилената руска активност. Според британското Министерство на отбраната броят на руските кораби, забелязани в близост до Обединеното кралство се е увеличил с 30% през последните две години.

Документът

Планира се документът да бъде подписан по време на среща между премиера Киър Стармър и норвежкия му колега Йонас Гар Стьоре във военна база в Шотландия. Споразумението, наречено „Споразумението от Луна Хаус“ на името на историческата база на Шетландските острови, ще се основава на договор за 13,3 милиарда долара за изграждане на военни кораби.

Новият флот и неговите мисии

Както е отбелязано в документа, новите кораби ще са предназначени да осигурят контрол върху движението на руския флот във водите между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство. Те ще защитават подводните кабели и тръбопроводи, които са от решаващо значение за комуникационните системи, енергийните доставки и доставките на газ. Като част от споразумението, Обединеното кралство ще се присъедини и към програмата на Норвегия за разработване на кораби-майки за безпилотни системи за противоминна и подводна война.

Стратегическо значение

Освен това, британските морски пехотинци ще се обучават в Норвегия за действие в трудни зимни условия, а страните ще разширят сътрудничеството си по използването на торпеда Sting Ray и ще провеждат съвместни учения. Специално внимание ще бъде отделено на разработването на автономни системи на НАТО в Далечния север.

„В този момент на дълбока глобална нестабилност, с все повече руски кораби, появяващи се в нашите води, ние трябва да си сътрудничим с нашите международни партньори, за да защитим националната си сигурност. Това историческо споразумение с Норвегия укрепва способността ни да защитаваме границите си и критичната инфраструктура, от която зависят нашите страни“, подчерта Стармър.

Съобщава се също, че Кралският флот ще получи съвременни норвежки военноморски ударни ракети, способни да поразяват цели на разстояние над 100 мили.

