Ще замлъкнат ли оръжията? Путин обяви примирие за Великден

Руският президент Владимир Путин обяви великденско примирие, съобщи пресслужбата на Кремъл. „По решение на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация, във връзка с наближаващия православен празник Великден, се обявява прекратяване на огъня от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г.“, се казва в изявлението.

Москва очаква украинската страна да последва примера на Русия с великденско примирие, предава руската агенция ТАСС. Путин също така инструктира руските въоръжени сили да спрат военните действия по време на прекратяването на огъня, но да бъдат готови да отговорят на врага.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Путин не мисли за примирие, защото не бил видял детайлно конкретно предложение от Зеленски.

Зеленски предложи примирие още в края на март

Припомняме, че украинският президент предложи сключването на великденско примирие още на 30 март. „Ние подкрепихме всеки вариант за прекратяване на войната, вие го знаете, но при условие че не се загуби достойнството и независимостта на нашата държава, както и при примирие – всеки вариант, както вече обсъдихме днес. Както пълно примирие, така и примирие в енергийната сфера – ние сме готови за примирие по време на великденските празници“, заяви тогава Володимир Зеленски.

"Нормалните хора" говорят за край на войната

Държавният глава на Украйна добави, че „нормалните хора, които уважават живота“, говорят за примирие и за окончателно прекратяване на войната, а не само за няколко дни. „Но, разбира се, ние сме готови за всеки компромис освен компромиси с нашето достойнство и суверенитет. Що се отнася до укрепването на позицията на Русия през тези два-три дни (на евентуално примирие - бел. ред.), те няма да могат да укрепят нищо за два-три дни. Ние помним какво обещаха и какво не успяха да изпълнят през тези три дни“, отбеляза Зеленски за предишни подобни случаи, цитиран от "РБК-Украйна".

Във вторник украинският президент отправи още едно предложение за деескалация на конфликта. "Ако Русия е готова да спре атаките срещу украинската енергетика, Украйна е готова да отговори със същото" заяви Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение на 7 април, визирайки последните удари на Русия по украинска територия. „Многократно сме предлагали на Русия прекратяване на огъня, поне за Великден, в това специално време на годината. Но за тях всички времена са едни и същи. За тях нищо не е свещено“, подчерта тогава той.

Какво се случи миналата година?

През 2025 г., в навечерието на Великден, Владимир Путин обяви „великденско примирие“, което трябваше да продължи малко повече от 24 часа, но Русия така и не спря боевете напълно. Москва напълно отказва да се ангажира и с добросъвестни преговори за мир, продължавайки офанзивата си най-вече в Донецка област, докато трае хаосът с войната на САЩ и Израел срещу Иран.

