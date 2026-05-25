Z-каналите: Приключваме с Киев до месец, правим го непригоден за живот

Руските Z-канали засипаха интернет с нови закани тип "Киев за 3 дни". Пак ще го превземат и сриват, но този път за всеки случай са си дали малко по-дълъг срок - ще "приключват с Киев" за месец, че с трите дни се видя, че не се получава много.

Новите напъни идват след като руското външно министерство обяви днес, че руската армия ще започне да нанася "последователни, систематични удари" срещу обекти на военно-промишления комплекс в Киев, по-конкретно срещу обекти за производство на дронове, както и срещу центрове за вземане на решения. В изявлението на министерството, публикувано в Телеграм, се казва, че това ще е заради украинския удар по общежитието на колежа в Старобелск в окупираната Луганска област, който Русия определи като "терористична атака". В съобщението се казва, че "чашата на търпението е преляла". (Припомняме, че според информации в общежитието са били настанени младежи, които са се обучавали за оператори на дронове, с други думи - да убиват украинци.) Още: "Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

Та след изявлението на министерството Z-каналите се развълнуваха и рязко активизираха публикациите си. Каналът Fighterbomber, който се смята, че е списван от бившия руски военен пилот Иля Туманов, заяви, че "по същество Русия приключва с Киев".

Като цитира съобщението на руското МВнР, в което се предупреждават чуждестранните граждани, включително дипломатическите мисии в Киев, да напуснат града възможно най-скоро, Fighterbomber пише:

"Тоест ние приключваме с Киев. Идеята е, че един месец би трябвало да е достатъчен, за да се направи Киев непригоден за живот."

Все пак каналът се презастрахова в края на поста: "Това звучи чудесно, сега трябва да се уверим, че думите ни съответстват на действията ни."

Украински подигравки

На този фон си заслужава да отбележим и коментари на украинци в социалните мрежи по повод мегаракетата на Путин "Орешник", на която й стигна силата да разбие 3 (словом: три) гаража в Било Церква.

Видео от пораженията по гаражите записа един от собствениците на гаражните помещения. Вова Путин, искам да ти покажа къде точно отидоха твоите 1 милион долара, казва той.

"Чичо Саша планираше да изпие 50 грама в този гараж. Това беше стратегическо решение, но Путин го провали. Обама трябваше да се скрие в онази яма там, но така и не го намериха, защото беше много тъмно", подиграва се украинецът.

Footage from secret NATO military facilities inside garages in Bila Tserkva.https://t.co/48mdUO7ysf pic.twitter.com/3bBuoFWklj — WarTranslated (@wartranslated) May 25, 2026

А друг потребител осмива ударите с "Орешник"-а със следната картинка на голия Путин на розова кобила с коментар "оцень стлашно", нещо като "ногу стлашно".