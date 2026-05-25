Идеологът на Путин: Може да даваме Интернет за добро поведение (ВИДЕО)

"Според мен Интернет може да бъде даван на порции, за добро поведение например. Трябва да се научите как да го използвате, да пораснете, за да го заслужите". Това заяви Александър Дугин, често определян като идеолога на руския диктатор Владимир Путин. И обясни, че като блокирали Телеграм в Русия, Дугин видял как хората взели да излизат на улицата, да "свирят" от вилите си на село – това му напомняло толкова много "за нормалния живот, когато хората живееха на улицата, един с друг, комуникираха си".

"По онова време съпрузите не си общуваха с чатове вкъщи, от двата края на дома си, а просто се срещаха и си говореха. Постепенно преминахме във виртуалния свят, изгубихме се. И може би, вместо да се отказваме напълно и изведнъж, може би когато времето навън е добро – от пролетта до есента, можем да живеем истински живот. Колко много чудесни кафенета има", продължи Дугин, с уточнение, че "в прекрасната бъдеща Русия" щяло да се дава повече Интернет през зимата, когато времето навън е лошо.

📵 Alexander Dugin, the chief ideologue of the “Russian World” whose ideas have heavily influenced the Kremlin, proposed giving Russians internet access only “for good behavior.”



His idea: shut down the internet completely during spring and summer so people spend more time…

Припомняме, че от април насам в Русия действат много сериозни ограничения за Интернет, включително за най-популярната там социална мрежа - Телеграм.

