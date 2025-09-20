Щом нарушават въздушното пространство, може да бъдат сваляни: Чешкият президент и литовски министър за руските изтребители

Щом нарушават въздушното пространство, да бъдат сваляни - такава позиция заеха чешкият президент Петър Павел и литовският министър на отбраната Довиле Шакалиене по отношение на руските военни самолети.

"Това поведение го наричам изключително безотговорно, защото нарушаването на въздушното пространство е претекст за активиране на отбранителни механизми и следователно сваляне на такъв самолет. А никой, нито ние, нито Русия, не би искал това. Русия много бързо ще разбере, че е допуснала грешка и е прекрачила допустимите граници. За съжаление, това е въпрос на балансиране на ръба на конфликта, но не можеш да отстъпиш пред злото. Русия ще се държи така, както ние ѝ позволим", каза чешкият президент в интервю за чешката телевизия, коментирайки нарушенията на въздушното пространство на НАТО от руски дронове и самолети, цитиран от Echo24.

Още: Арогантно: Руските изтребители над Естония са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

На свой ред, литовският министър на отбраната Довиле Шакалиене, в социалната платформа "X", припомни свалянето на руски бомбардировач Су-24 от Турция близо до сирийската граница през 2015 г., когато коментира навлизането на три руски изтребителя в естонското въздушно пространство: "Три руски изтребителя над Талин са поредното неопровержимо доказателство, че "Източен страж" е отдавна необходим. Североизточната граница на НАТО е подложена на изпитание с причина. Трябва да бъдем сериозни. Послепис: Турция даде пример преди 10 години. Храна за размисъл", написа литовският министър на отбраната в X.

Three russian fighter jets over Tallinn is one more hard proof that #EasternSentry is long due.



NATOs border in the North East is being tested for a reason.



We need to mean business.



PS. Türkiye set an example 10 years ago.

Some food for thought. — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) September 19, 2025

А турски журналист специално припомни 2015 година - и заяви, че тогава Анкара е предупредила Москва да спре след 5 нарушения на въздушното пространство що се отнася до Сирия, руснаците не са се съобразили и турците са взели мерки: Руското министерство на отбраната: Сваленият на турско-сирийската граница самолет е Су-24

In response to Russia's airspace violation over Estonia, Turkish journalist Ragıp Soylu recalled why Turkey shot down a Russian jet in 2015. After at least five such incidents in October that year, Ankara warned Moscow it had changed its engagement rules — and then took action. pic.twitter.com/IjinuWnKvR — WarTranslated (@wartranslated) September 20, 2025

Сутринта на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31, които се използват за изстрелване на свръхзвуковите ракети "Кинжал", нарушиха естонското въздушно пространство и останаха там почти 12 минути - естонското министерство на отбраната вече говори и за 20 минути. След това Естония поиска задействане на член 4 от НАТО, който изисква консултации със съюзниците от НАТО в случай на "заплаха за сигурността" на някоя от страните от Алианса. Руското военно министерство заяви, че руските изтребители не са нарушили естонското въздушно пространство.

Още: Естония показа траекторията на нахлулите руски изтребители. Защо се колебае за затварянето на границата с Русия?