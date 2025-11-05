"Сигнал към Русия": "Райнметал" строи завод за боеприпаси и в Литва (ВИДЕО)

Най-големият европейски производител в областта на отбраната, "Rheinmetall", положи основния камък на завод в Байшогала, Литва, който ще произвежда 155-милиметрови артилерийски снаряди, основният калибър на НАТО, става ясно от видеокадри в социалната мрежа "X". Съоръжението е планирано да бъде пуснато в експлоатация в средата на 2026 г. Първата фаза включва производство на 35 000 снаряда, като производството ще се увеличи до 100 000 годишно до 2027 г.

Най-голямата мащабна инвестиция в историята на Литва

“A signal to Russia”: Rheinmetall builds ammunition plant in Lithuania



Europe’s largest defense contractor, Rheinmetall, has laid the foundation stone for a plant in Baisogala, Lithuania, which will produce 155-mm artillery shells, NATO’s main caliber.



Това е най-голямата инвестиция в отбраната в историята на Литва и директен ход за разширяване на производствения капацитет на източния фланг на НАТО.

Главният изпълнителен директор на "Rheinmetall" Армин Папергер определи проекта „важен сигнал за Русия“, показващ, че Алиансът може да реагира бързо на глобалните заплахи и продължаващата война в Украйна.

