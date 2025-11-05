Войната в Украйна:

"Сигнал към Русия": "Райнметал" строи завод за боеприпаси и в Литва (ВИДЕО)

05 ноември 2025, 06:50 часа 217 прочитания 0 коментара
"Сигнал към Русия": "Райнметал" строи завод за боеприпаси и в Литва (ВИДЕО)

Най-големият европейски производител в областта на отбраната, "Rheinmetall", положи основния камък на завод в Байшогала, Литва, който ще произвежда 155-милиметрови артилерийски снаряди, основният калибър на НАТО, става ясно от видеокадри в социалната мрежа "X". Съоръжението е планирано да бъде пуснато в експлоатация в средата на 2026 г. Първата фаза включва производство на 35 000 снаряда, като производството ще се увеличи до 100 000 годишно до 2027 г.

Още: Германски медиен поглед: Радев и Борисов в синхрон докараха Rheinmetall в България, "българският почитател на Путин беснее"

Най-голямата мащабна инвестиция в историята на Литва

Това е най-голямата инвестиция в отбраната в историята на Литва и директен ход за разширяване на производствения капацитет на източния фланг на НАТО.

Още: Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена за "Райнметал"

Главният изпълнителен директор на "Rheinmetall" Армин Папергер определи проекта „важен сигнал за Русия“, показващ, че Алиансът може да реагира бързо на глобалните заплахи и продължаващата война в Украйна. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: България подписа с "Райнметал" за завода за барут: Желязков каза какво следва (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Литва война Украйна Rheinmetall райнметал завод за барут
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес