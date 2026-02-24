Скрит рай за семейни приключения: Най-популярната туристическа дестинация за 2026 г.

С всяка изминала година туристическите тенденции се променят, а нови дестинации излизат на преден план, докато други градове и острови, които някога са били подценявани, изведнъж стават хит сред пътешествениците. Причините могат да са различни – интересни събития, нови атракции или просто природна красота, която привлича вниманието.

За да ни ориентира къде да планираме следващата си ваканция, Tripadvisor публикува своята ежегодна класация Travellers’ Choice Awards, която показва местата, които общността от пътешественици вече обича, както и тези, които бързо набират популярност за 2026 г.

Снимка: iStock

Снимка: iStock

Най-модерната дестинация за тази година е Мадейра – португалският архипелаг, който през последните години все повече се озовава в светлината на прожекторите. Tripadvisor го препоръчва като идеално място за приключенски семейни ваканции. За да разгледате островите удобно, е добре да разполагате с кола. Сред най-популярните места са Фуншал и Понта до Сол, но за тези, които търсят нещо по-малко известно и автентично, село Сао Висенте (São Vicente) предлага невероятни гледки и спокойствие сред природата. То е идеална база за разходки в природен парк Madeira Natural Park и за преходи с океана като живописен фон.

Снимка: iStock

На второ място се нарежда културната столица на Грузия – Тбилиси, а трето е американският мегаполис Чикаго. Тези градове комбинират история, култура и модерни удобства, което ги прави атрактивни както за кратки уикенд пътувания, така и за по-дълги ваканции.

Топ 20

Класация предлага както познати, така и екзотични дестинации, които ще вдъхновят пътешествениците да открият нови кътчета по света.

1. Мадейра, Португалия

2. Тбилиси, Грузия

3. Чикаго, САЩ

4. Куи Нхон, Виетнам

5. Пуерто Ескондидо, Мексико

6. Милано, Италия

7. Глазгоу, Шотландия, Великобритания

8. Абу Даби, ОАЕ

9. Ресифи, Бразилия

10. Сан Карлос де Барилоче, Аржентина

11. Виена, Австрия

12. Менорка, Испания

13. Тагхазут, Мароко

14. Бордо, Франция

15. Кали, Колумбия

16. Окинава Сити, Япония

17. Бентона, Шри Ланка

18. Халифакс, Канада

19. Доминика, Карибски остров

20. Биг Скай, Монтана, САЩ

