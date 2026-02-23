След спрени полети: Летният сезон по Черноморието никога няма да бъде същият?

Българското Черноморие оплаква липсата на едни от най-верните си клиенти. Заради решение за спиране на директни полети, които досега са съдействали за добрата посещаемост на немските туристи у нас, целият бранш е под напрежение.

Германските туристи традиционно осигуряват дълъг сезон във Варна - от началото на май до края на септември, а понякога и до средата на октомври. Именно тази продължителност трудно може да бъде компенсирана от други пазари, след като авиокомпания реши да спре чартърните си полети заради нерентабилност.

Такова мнение изрази председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.

Шок за бранша

Според Грошев решението за спиране на полетите не просто изненадва, а шокира туристическия сектор у нас.

Обявяването на това решение в края на ноември идва в момент, когато голяма част от капацитетите за следващия сезон вече са договорени. Грошев е категоричен, че намирането на алтернативни превозвачи в този етап е практически невъзможно.

Той припомни, че германският пазар в някои години в отчитал двуцифрен ръст още в ранните записвания.

Източник: iStock

Ето защо експертът смята, че на този фон загубата на авиокапацитет, който е формирал около 1/3 от чартърния трафик, ще се отрази осезаемо върху сезона, предаде БНР.

Въпреки че има частични опити за компенсиране с ограничен брой допълнителни полети, Грошев е на мнение, че негативният ефект ще бъде сериозен.

Браншът очаква част от спада да бъде ограничен чрез активизиране на туристопотока от Румъния, Полша и Чехия, но тези пазари не предлагат същата сезонна устойчивост.

Манталитетът на клиентите е различен -дори при много добри оферти те не са склонни да пътуват извън активния летен период, каза Грошев.

