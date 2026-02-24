Макрон е много скептичен за бърз мир в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон е "много скептично" настроен към възможността за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Той се изказа по време на видеоконферентен разговор със съюзници от "Коалицията на желаещите", които се събраха в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

"Много съм скептичен, меко казано, към възможността за постигане на мир в краткосрочен план", каза Макрон в началото на срещата. "Добре е да продължим инициативите за мирни преговори, но няма воля от руската страна да се постигне мир", обясни той.

Нов срок за мир

По-рано агенция Bloomberg съобщи, че американският президент Доналд Тръмп се стреми да постигне споразумение за мир между Русия и Украйна, преди да бъде домакин на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ на 4 юли 2026 г.. САЩ настояват за сключване на сделката в този срок, но според високопоставени европейски и натовски официални лица няма признаци, че руският диктатор Владимир Путин е готов да постигне споразумение, което не отговаря на основните му изисквания.

"Единственият начин президентът на САЩ Доналд Тръмп да разбере необходимостта от оказване на натиск върху Русия е да пристигне в Украйна и види с очите си болката на хората", каза украинският президент Володимир Зеленски в обръщението си от Киев по случай четвъртата годишнина от руската инвазия.