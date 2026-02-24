Любопитно:

Успехите на ВСУ нямат общо с прекъсването на Starlink за руснаците: Зеленски

Отвоюваните територии от украинската армия на юг в последно време не са свързани с прекъсването на Starlink за руснаците, което се случи в началото на февруари. Става въпрос за операция, която е била щателно планирана месец преди Starlink-а да бъде отключен. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за германската обществена телевизия Tagesschau.

Прекъсването на терминалите е положително за украинските позиции като цяло, но не е причина за успешното освобождаване на около 300–400 кв. км територия в южния сектор на фронта — успехът там дойде благодарение на действията на украинските военни и е резултат на подготовка, тактика и упоритост, а не на "технически феномени", заяви Зеленски.

"Нека разгледаме това стъпка по стъпка. Решението за Starlink несъмнено е положително и ще бъде полезно. Но в същото време искам да благодаря на нашите военни — операцията на юг започна месец преди решението за Starlink", подчерта президентът.

