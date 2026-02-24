Любопитно:

Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО)

24 февруари 2026, 14:27 часа 402 прочитания 0 коментара
Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО)

На 24 февруари - навръх четвъртата годишнина от началото на инвазията в Украйна - руската служба за външно разузнаване (СВР) реши да обвини Великобритания и Франция, че активно работят за това да снабдят Киев с ядрена бомба. В свое изявление СВР твърди, че Лондон и Париж считали, че с притежаването на ядрени оръжия Украйна ще може да си осигури по-благоприятни условия за прекратяване на войната.

"Чудодейно оръжие"

„Смята се, че Украйна трябва да бъде снабдена с „чудодейно оръжие“. Киев ще може да претендира за по-благоприятни условия за прекратяване на военните действия, ако разполага с атомна бомба или поне с така наречената „мръсна“ бомба“, се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че Германия „мъдро е отказала да участва в тази опасна авантюра“.

Според СВР Лондон и Париж в момента решавали въпроси, свързани с предоставянето на Киев на такива оръжия и системи за тяхното разполагане. "Става дума за тайно прехвърляне към Украйна на европейски компоненти, оборудване и технологии в тази област. Една от разглежданите възможности е френската компактна бойна глава TN75 за балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводница“, се казва в изявлението на руското външно разузнаване.

СВР подчертава, че „британците и французите са наясно, че техните планове предполагат грубо нарушение на международното право“, предимно на Договора за неразпространение на ядрени оръжия, и са свързани с риск от разрушаване на глобалния режим за неразпространение. „В тази връзка основните усилия на западняците са насочени към това да представят появата на ядрени оръжия в Киев като резултат от разработките на самите украинци“, се добавя в изявлението.

Заплаха на Медведев показва какво е намислила Русия

То идва на фона на постоянните заплахи на диктатора Владимир Путин с ядрени оръжия, докато се водят преговори, и на зам.-секретаря на Съвета за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев. И след доклада на СВР Медведев се намеси, за да докаже подозрителната координираност в действията на руските служби и власти. Той написа, че тази стъпка ще „промени радикално ситуацията“ и ще представлява нарушение на Договора за неразпространение на ядрени оръжия. „Няма никакво съмнение, че в такива обстоятелства Русия ще трябва да използва всички необходими средства, включително нестратегически ядрени оръжия, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна. И ако е необходимо, също и срещу страните доставчици, които биха станали съучастници в ядрен конфликт с Русия", добави ядреното острие на Кремъл.

Думите му показват, че Русия вероятно използва като претекст доклад на СВР с недоказани твърдения за доставки на ядрено оръжие в Украйна, за да се заплаши страната, а и партньорите ѝ, с предполагаемо бъдещо използване на руски ядрени оръжия.

Припомняме, че през 1994 г. Украйна се отказа от ядрените си оръжия, останали у нея от съветската епоха, в замяна на гаранции за сигурност от САЩ, Великобритания и Русия. Последната от четири години води пълномащабна война в Украйна.

Снимка: Getty Images

СВР обвини Лондон и Париж, че са загубили връзка с реалността

Руската разузнавателна служба обвини Великобритания и Франция, че са „загубили чувството си за реалност“, и заяви, че „напразно се надяват да избегнат отговорност“.

„Всичко тайно неизбежно става явно. Във военните, политическите и дипломатическите кръгове на Великобритания и Франция има много разумни хора, които разбират опасността, която безразсъдните действия на техните лидери представляват за целия свят“, се подчертава в изявлението, което е в тона на кремълската пропаганда.

Във връзка с изявлението на СВР - горната камара на руския парламент, Съветът на федерацията, призова законодателите в Лондон и Париж, както и международните организации, да разследват намерението на Великобритания и Франция да доставят на Киев ядрени взривни устройства.

Директор на СВР е Сергей Наришкин, беше единственият човек от тогавашния Съвет за сигурност на Руската федерация, който опита да противоречи на Путин относно решението му руската армия да нахлуе в Украйна. Заради това диктаторът го унижи публично - припомнете си:

Украински анализатор припомня думи на Путин за ядрено оръжие в Украйна

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, припомни думи на Путин от негово посещение в Казахстан в края на 2024 г. - във връзка с доклада на СВР за предполагаемите ядрени доставки: "Русия няма да позволи на Украйна да разполага с ядрени оръжия и ще използва всички налични средства за поражение в случай на получаването им. Как мислите - на ниво здрав разум - щом държавата, с която основно водим война, сега се превръща в ядрена сила, какво да правим? В този случай използвайте всичко - искам да подчертая - точно всички инструменти за поражение, налични в Русия. Това е", заяви тогава Путин.

Според Машовец диктаторът го е страх, че ще се провали на фронта в Украйна - затова отново прокарва темата с ядреното оръжие и плаши с нея. "Кремъл винаги го е правил и продължава да го прави по много глупав начин. Защото, очевидно е, че войната срещу Украйна НЕ дава на Кремъл желаните резултати, а по-нататъшното забавяне заплашва самия Кремъл", пише анализаторът във Facebook.

