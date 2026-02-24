Спорт:

24 февруари 2026, 14:26 часа 260 прочитания 0 коментара
Лидери на девет държави се помолиха в Киев, тиктакащи часовници звучат в цяла Украйна (СНИМКИ, ВИДЕО)

Лидерите на държави съюзници на Украйна пристигнаха в Киев днес за четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия. Президентът на Финландия Александър Стуб, министър-председателят на Дания Мете Фредериксен, министър-председателят на Естония Кристен Михал, премиерът на Исландия Криструн Фростадотир, министър-председателят на Латвия Евика Силине, министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре, министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович, премиерът на Швеция Улф Кристерсон, министърът на националната отбрана на Литва Робертас Каунас са в украинската столица. Сред тях са и председателят на Европейския съвет Антониу Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Снимки: Facebook/Володимир Зеленський

Снимка: Getty Images

Те се помолиха в катедралата "Света София" в Киев заедно с президента Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска и поднесоха цветя и запалени свещи пред момериала на падналите воини в центъра на града.

Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Днес в Киев започна и срещата на "Коалицията на желаещите". Дистанционно в нея се включиха премиерът на Великобритания Киър Стармър, президентът на Франция Еманюел Макрон и канцлерът на Германия Фридрих Мерц. 

На нея Зеленски обяви, че преди два дни Украйна е получила половината от обещаните ракети, по-специално PAC-2 и PAC-3 за комплексите Patriot.

Междувременно в цяла Украйна има минута мълчание в памет на загиналите, чува се само звукът на тиктакащ часовник.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
