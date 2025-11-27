Спорт:

Сладък рекордьор на Гинес: Най-ниският кон в света получи признание (ВиДЕО)

Уебсайта на Книгата на рекордите на Гинес официално обявиха, че малкият кон Пумукъл (Pumuckel) от Германия е новият световен рекордьор за "най-малък жив (мъжки) кон". При измерване в Брекерфелд, неговата височина до холката е установена на едва 52.6 см (21.1 инча) - с повече от 4 сантиметра по-малко от предишния рекордьор. Новият "нисък крал", както го описват на сайта, определено се превърна в легенда.

Пумукъл е не просто рекордьор - той е обичан миниатюрен кон с голяма душа. Макар размерът му да е колкото на голямо куче, той блести със самочувствието и чара на "голям кон". Когато не се движи из света на шоубизнеса и не е под светлините на прожекторите, конят е във ферма в Германия, където помага на своята стопанка Карола Вайдеман (Carola Weidemann). Извън това е обучен като терапевтичен кон: посещава старчески домове, училища и центрове за хора с увреждания, носейки радост и утеха.

Според Карола, Пумукъл е "невероятно гушлив", обича да бъде обгрижван, обожава моркови и ябълки и винаги търси да бъде център на вниманието.

Карола взима Пумукел у дома, след като неин приятел, който търсел терапевтични коне, ѝ разказал за него. „Отидох, погледнах го и бях напълно шокирана. Никога не бях виждала толкова малък кон.“, разказва тя.

"Пумукел дойде при мен през октомври 2020 г. Тогава беше само на пет месеца и беше висок едва 47 сантиметра. Мисля, че дори нямаше и 20 килограма." Тя отбелязва, че любимецът ѝ не е бил отглеждан и развъден умишлено с цел да бъде с този размер, а малкият му ръст е просто изключение - "особеност на природата".

Ева Петрова
