Срязаха решетките и пуснаха чаршафи: Затворници избягаха във Франция (ВИДЕО)

Двама затворници са избягали от затвора в Дижон в нощта на сряда срещу четвъртък, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на информация на Аgence France-Presse (AFP) и полицейски източник. Оказва се, че двамата бегълци са срязали решетките на килията си, като също така ползвали чаршафи. Бягството им било разкрито в 7:00 часа сутринта, добави същият източник, без да предоставя повече подробности на този етап.

Бегълците са 19-годишен мъж, задържан след обвинения в „опит за убийство и престъпно сдружаване“, и 32-годишен мъж, лишен от свобода „за заплахи и системно утежнено насилие срещу съпругата си“ , според прокурора на Дижон Оливие Каракоч.

Те са били задържани в предварителен арест „като част от производство, което не е било последвано от съда в Дижон“, се казва в изявлението. Прокуратурата е образувала предварително разследване за „организирани бягства“ и е поверено на Отдела за организирана и специализирана престъпност (DCOS, преди това Отдел за криминални разследвания). ОЩЕ: Мистерия в затвора: Как един извит прът доведе до последици

Затворът е стар

Дижонският затвор е остарял и е сред шестте пенитенциарни заведения, които ще се възползват от план за „нулеви мобилни телефони“, обявен в петък от министъра на правосъдието Жералд Дарманен, с обявен бюджет от 6 милиона евро.

Разположен в самия град Дижон, затворът е предназначен за 311 затворници, което представлява заетост от 173%, според данни на Министерството на правосъдието към 31 октомври. В прессъобщение в платформата X, синдикатът FO-Justice твърди, че от месеци алармира за „тревожното влошаване на условията за сигурност“ в заведението и осъжда „пълната слепота“ на ръководството. ОЩЕ: Даже и охраната му се смее: Затворник успя да избяга, за да се оплете в бодлива тел (ВИДЕО)