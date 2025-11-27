"Същият площад, който махна Пеевски през 2013 г., сега го лиши от бюджета му. Хората се събраха снощи на площада заради себе си и бъдещето на България, не заради нас. Нашата роля като опозиция е да показваме къде е проблемът. Когато прекаляваш с наглостта си, каквато е предложеният бюджет, а Пеевски може само да прекалява, това води до натрупвания и неизбежно избухване." Това заяви в интервю за БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

По думите му, този бюджет е именно такъв заради завладяната държава, заради това, че с 29 депутати Пеевски се разпорежда все едно има 229. И се разпорежда, без да позволява на другите да имат мнение, защото разполага с репресивните органи. Досега Бойко Борисов не се вслушвал в гласа на синдикатите, на работодателите, на опозицията, но след като е видял големия брой протестиращи, явно се е уплашил. И в проява на инстинкт за самосъхранение оттегли бюджета. Но този бюджет е следствие още от отказа му да се присъедини към санитарния кордон срещу Пеевски.

"Пълните нелепици на Пеевски"

Божанов не вижда смисъл да се дава отговор на "пълните нелепици" на Пеевски по повод на протеста. "Не е важно, че Пеевски се е ядосал, а че гражданите постигнаха успех и бюджетът беше изтеглен. Това беше бюджет на войната на Пеевски със средната класа и хората затова реагираха", каза партийният лидер.

Според съпредседателя на "Да, България" тезата на ДПС-Ново начало, че работели за хората, се разпада. "Хората, които произвеждат, които внасят в бюджета, които са средната класа, излязоха на улицата и казаха - с нашите пари, с нашите данъци и осигуровки, няма да правите каквото си искате. ДПС-Ново начало ги е страх да си говорят с тези хора", каза Божидар Божанов. Според него Йордан Цонев и Станислав Анастасов не са откликнали на призива на другия съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев да слязат да говорят с протестиращите не поради страх за сигурността си - защото протестиращите са културни български граждани и само ще им викат, което наистина няма да им е приятно, а поради страх, че знаят какви зулуми причиняват на държавата.

Според Божанов оттук нататък има три механизма за бюджета за догодина. Единият е със свое решение парламентарното мнозинство да го оттегли, понеже Министерският съвет вече не може, след като го е внесъл. Вторият вариант е проектът да бъде оставен да отлежава в деловодството на Народното събрание и да бъде внесен нов. Третият вариант е проектът да бъде пренаписан между първо и второ четене с удължен срок, но така заседанието на второ четене в бюджетна комисия ще се проточи и никой няма да разбере какво се гласува.

Изтегляне на бюджета

Божанов напомни, че "Да, България" поиска изтегляне и пренаписване на проекта на бюджета още след като той бе качен на сайта на Министерството на финансите и с писмо до министър Теменужка Петкова предложи законопроекти, с които се ограничават разхищенията и корупционните разходи и се подобрява бизнес средата. Той изрази надежда тези мерки, които са внесени в парламента и досега са били отхвърляни от мнозинството, да бъдат възприети при обсъждането на новия вариант на бюджета. Въпреки че управляващите, които до вчера твърдяха, че са написали единствено възможния бюджет, сега явно ще пишат невъзможен.

"Важното е, че гражданите със своя глас, със своята смелост, със своята гражданска позиция разклатиха управлението. Това правителство с политиките които води и реформите, които не прави, е вредно. Правителствата падат, когато политическата, електоралната цена за оставането им на власт става твърде висока. Вчерашният протест показа, че ако управляващите продължават по същия начин, тя ще става все по-висока", каза Божанов. И добави, че всяка опозиция е готова да ходи на избори. А "Възраждане" се изживява като пригласяща фалшива опозиция.