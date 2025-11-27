Още една голяма европейска страна се готви да повиши пенсионната възраст до 70 години

Италия е сред няколкото страни, в които пенсионната възраст се очаква постепенно да се повиши до 70 или повече години. Това съобщи Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в доклада си "Пенсиите 2025 - обзор“, предадоха италианската новинарска агенция АНСА и БТА. Пенсионната възраст в Италия в момента е 67 години, като има механизъм за нейното повишаване въз основа на нарастващата продължителност на живота.

В кои други страни пенсионната възраст ще стане 70 години?

"Нормалната възраст за пенсиониране ще се увеличи в над половината страни от ОИСР. Очаква се тя да варира от 62 години в Колумбия (за мъжете), Люксембург и Словения до 70 или повече години в Дания, Естония, Италия, Нидерландия и Швеция", се казва още в доклада.

В него се посочва, че Италия е сред страните от ОИСР, където се очаква населението в трудоспособна възраст, между 20 и 64 години, да намалее с над 30% през следващите 40 години.

Други страни от организацията, които се очаква да се изправят пред подобно предизвикателство, са още Естония, Гърция, Япония, Корея, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Испания.

