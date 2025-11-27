Благомир Коцев излиза от ареста срещу солидна гаранция

Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева. Това реши Окръжният съд в морската столица. Коцев да преведе парите в 7-дневен срок. Днес за седми път се решаваше свободата на варненския кмет Благомир Коцев - този път в родния му град, след като делото бе преместено от София.

Определението на съда обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано апелативния съд във Варна.

Гледането на мярката за неотклонение в окръжния съд започна в 13.30 ч. Адвокатите поискаха "подписка" с мотив здравословното състояние на Камелия, жената до кмета. На 10 декември тя трябвало да бъде приета в клиника в Берлин, съответно Коцев да се грижи за двете им деца.

Няма никаква опасност той да се укрие, казаха адвокатите. Друг политик от ПП - бившият зам.-кмет на Столична община Никола Барбутов , който досега също бе задържан, вчера получи от Софийски градски съд по-лека мярката за неотклонение - домашен арест.

Обвинението

Припомняме, че прокуратурата внесе обвинителния акт, в който се твърди за извършени принуда и поискан подкуп. Според разследването първото престъпление е спрямо бившата служителка на общината Биляна Якова. Тя твърди, че през ноември 2023 г., малко след местните избори, Коцев е настоял да прехвърли над 3 млн. лв. от сметка на общината към "Градски транспорт", заплашвайки я с уволнение. По онова време Якова е отговаряла за проекта за обновяване на градския транспорт.

Освен това прокуратурата твърди, че Коцев, двамата общински съветници и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова - 15% от стойността на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове. Именно от нейните показания идва твърдението за участие на лице с имунитет. Тя намеква, че става дума за председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който заяви, че ще я съди.

Димитрова е ключов свидетел на прокуратурата. При предишния кмет Иван Портних тя редовно печели обществени поръчки за доставка на храни, но след смяната на местната власт губи търгове и обжалва пред КЗК, която не откри нарушения. Решението е потвърдено и от ВАС, след което тя подава сигнал за корупция. Още: След преместването на Коцев и Барбутов: Проверяват условията в карцера на Софийския затвор

По делото беше разпитан и бившият заместник-кмет Диан Иванов. Той първоначално дада показания срещу Коцев, но после се отказа от тях с твърдение, че е бил притискан от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в подкрепа на обвинението.

Според прокуратурата Коцев е обещал да повлияе именно на Иванов срещу поискан подкуп от Димитрова, тъй като той е трябвало да реши кой печели поръчката.

Коцев е обвинен и за поискан подкуп от 60 хил. евро от Траян Георгиев, който планирал строителство в центъра на Варна. За да се реализира проектът, е било необходимо изменение на устройствения план. Според показанията му са били поискани "60 бонбона", което и формира размера на обвинението.Още: "Не оставяй демокрацията зад решетките": Нов протест срещу политическите затворници Коцев и Барбутов

Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов, отново във връзка със строителство и необходимостта от обединяване на имоти.