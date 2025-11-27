Студио Actualno:

Първият взрив на Кримския мост: Развитие с присъди в Русия. Удар по "Ахмат" насред Грозни (ВИДЕО)

Южният окръжен военен съд в Ростов на Дон осъди осем обвиняеми за взрива на Кримския мост през октомври 2022 г. Присъдата е доживотен затвор, съобщава "Медиазона".

Артьом Азатян, Георгий Азатян, Олег Антипов, Александър Билин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелих, Роман Соломко и Артур Терчанян бяха признати за виновни. Всички бяха обвинени в извършване на терористична атака и незаконен трафик на оръжие. Соломко и Терчанян бяха обвинени и в контрабанда на взривни вещества. Общо осъдените трябва да платят и 7 млрд. рубли обезщетение. Делото се проведе при закрити врати.

Според материалите по делото, разследващите смятат, че шестима предприемачи, фермер и шофьор на камион са помогнали на украинските специални служби да транспортират камиона, натоварен с взривни вещества, който е детонирал на моста. Експлозия на 8 октомври 2022 г. уби петима души - шофьорът на камиона и четирима души в кола наблизо.

Според разследващите, взривното устройство е било скрито в ролки от пластмасово фолио. Руското официално твърдение е, че товарът е бил изпратен от Одеса, след което е пътувал през България, Армения и Грузия, преди да бъде доставен в Русия с фалшифицирани документи.

Никой от осъдените не се е признал за виновен. Те твърдят, че не са били наясно с естеството на превозвания товар и са изпълнявали обичайната си работа.

Разследващите смятат, че Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), е бил организаторът на бомбения атентат. През 2023 г. той публично заяви, че бомбената операция е извършена от украински специални части и че останалите участници са били използвани. Всички те са признати за политически затворници от "Мемориал"

Междувременно, в чеченската столица Грозни беше извършен удар с дрон срещу поделение на "Росгвардия" - "Ахмат Север":

