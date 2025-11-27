Франция въведе доброволна военна служба: Интересната история и заплахата от Русия

В отговор на нарастващите опасения от конфронтация с Русия - във Франция ще бъде въведена ограничена форма на военна служба. Повече от 25 години след премахването на наборната военна служба млади мъже и жени ще могат да се записват доброволно за 10-месечно военно обучение срещу заплащане, обяви официално президентът Еманюел Макрон. „Единственият начин да избегнем опасността, е да се подготвим за нея“, заяви той, докато обявяваше плана в пехотна база близо до Гренобъл в Югоизточна Франция.

„Трябва да се мобилизираме, да мобилизираме нацията да се защити, да бъде готова и да продължи да бъде уважавана", продължи Макрон.

Новата служба влиза в сила от следващото лято

Новата „национална служба“ ще бъде въведена постепенно от следващото лято, главно за 18- и 19-годишните, които ще получават поне 800 евро на месец.

„В този несигурен свят, където силата триумфира над правото, войната е в сегашно време“, заяви Макрон. Въоръжените сили ще се възползват от мотивирани млади френски мъже и жени, каза той и добави: „Това е акт на доверие в нашата младеж".

Първоначално броят на доброволците ще бъде ограничен до 3000 души през следващата година, но до 2035 г. той трябва да достигне 50 000.

В момента Франция има около 200 000 военнослужещи и още 47 000 резервисти. Новата схема трябва да въведе тристепенна структура, състояща се от професионалисти, резервисти и доброволци.

Снимка: Getty Images

Другите страни, които връщат военната служба

Промяната привежда Франция в съответствие с други европейски страни, които въведоха схеми за военна служба с различни параметри поради опасения от руска агресия. Белгия и Нидерландия също въведоха доброволна военна служба, а Германия планира нещо подобно. През този месец белгийското министерство на отбраната изпрати писма до 17-годишните, в които ги кани да се запишат доброволно за около 2000 евро на месец.

На източния фланг на НАТО правят впечатление задължителните програми на Литва и Латвия, като кадетите се избират чрез жребий.

Швеция, която наскоро се присъедини към Алианса заради агресията на Русия спрямо Украйна, започна военна служба с продължителност от 9 до 15 месеца, като подборът се извършва въз основа на заслуги.

Някои европейски страни като Финландия и Гърция никога не са преустановявали военната служба, докато швейцарците ще гласуват в неделя за замяната на задължителната служба за мъжете със задължителна гражданска служба за всички.

Други страни, включително Обединеното кралство и Испания, понастоящем нямат планове да въвеждат отново казарма.

Френските военни лидери и обществото подкрепят новата мярка

Френските военни лидери са като цяло в подкрепа на новата мярка, от която се надяват да се създаде резерв от обучен персонал, способен да подкрепя професионалните войници и да ги замества в задачи, които не са свързани с фронтовата линия. Също така се надяват, че много доброволци ще останат, за да продължат пълноценна военна кариера.

„Новата военна служба ни движи в посока на хибридизация на въоръжените сили. Отидохме твърде далеч в посока на изцяло професионалната армия“, заяви Томас Гасилу - председател на Комисията по отбрана на Националното събрание, цитиран от BBC.

Заплахата от надвисващо противопоставяне с Русия стана част от националния дискурс във Франция. Правителството редовно повдига тревога за инциденти, които остават незабелязани, или за опити на Москва да трови общественото мнение чрез социалните мрежи. Наскоро новоназначеният началник на генералния щаб - генерал Фабиен Мандон - вдигна тревогата на ново ниво, като заяви, че френското военно планиране е изградено около предположението за конфронтация с Русия в следващите три или четири години.

Миналата седмица той отиде още по-далеч, като заяви пред събрание на кметове, че на Франция ѝ липсва духът на саможертва, и ги призова да подготвят общественото мнение за възможността хората да „загубят деца“ в бъдеща война: Френският топ генерал разпали дебат: Трябва да сме готови да жертваме децата си във война срещу Русия (ВИДЕО).

Проучванията показват, че голямо мнозинство от обществото подкрепя доброволната военна служба. Изследване на Elabe от тази седмица установи, че 73% от респондентите са "за" въвеждане на мярката. Младите хора на възраст 25-34 години я подкрепят най-малко, но дори и в тази възрастова група има 60-процентово мнозинство.

Снимка: Getty Images

Без казарма от 1996 г. във Франция

През 1996 г. тогавашният президент Жак Ширак взе решение да прекрати военната служба като част от мирна кампания след падането на Съветския съюз.

Задължителното военно обучение за младите мъже беше част от националния живот от времето на Френската революция, която създаде идеята за гражданина войник. Закон от 1798 г., установяващ наборната военна служба, гласеше: „Всеки французин е войник и е длъжен да защитава родината". А след поражението от Прусия през 1871 г. републиканският лидер Леон Гамбета казва: "Когато във Франция се роди гражданин, той се ражда войник".

Алжирската война за независимост е последният конфликт, в който участват френски военнослужещи, като над 12 000 от тях са убити.

До 90-те години на миналия век военната служба е била съкратена на 10 месеца, с възможност за гражданска работа.

Откакто последният наборник е завършил военната си служба през 2001 г., са правени различни, неясни опити да се запази нещо от духа на казармата, която според нейните поддръжници е насърчавала чувството за сплотеност и равенство.