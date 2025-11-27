За Путин мирът не е опция: Споразумение с Украйна е "юридически невъзможно", ще покажем "силата на оръжието" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин коментира за първи път пряко проекта на мирен договор между Украйна и Русия, изготвен от пратеника на САЩ Стив Уиткоф и написан под влиянието на директора на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и на съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков. Той заяви, че това не е проект, а „набор от въпроси“. Изтеклите в Bloomberg телефонни разговори между Уиткоф и Ушаков пък може да са фалшиви, допусна човекът, нападнал Украйна през февруари 2022 г. Такива течове пък били "престъпление", заяви Путин.

Още: Защо Путин позволи да изтече разговорът Уиткоф-Ушаков и ще успее ли да провали преговорите

Става въпрос за прехванатите дискусии, в които Уиткоф, лидер на проруското лоби в американската администрация, съветвал Русия как да представи плана си за мир в Украйна на Доналд Тръмп. А самият план от 28 точки, редуциран според някои медии вече до 19, представлява на практика капитулация на украинската страна - отказ от НАТО, ограничаване на армията, отказ от Донбас, влияние на Руската федерация през църквата и др.: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg.

28 точки на САЩ за мир - "основа за бъдещи споразумения"

„След преговорите в Женева между Украйна и САЩ те решиха помежду си, че всички 28 точки трябва да бъдат разделени на четири компонента. Всичко това ни беше съобщено и ние като цяло сме съгласни, че това може да бъде основа за бъдещи споразумения“, заяви Путин на 27 ноември.

Според него руските и украинските разузнавателни служби винаги са били в контакт помежду си, „дори и в най-трудните моменти“. Той отбеляза, че Владимир Медински (ръководител на преговорната делегация в Истанбул през пролетта и лятото), Юрий Ушаков и представители на Министерството на външните работи ще бъдат преговарящите от страна на Русия по "въпроса за Украйна", а американска делегация се очаква да пристигне в Москва следващата седмица. В нея ще бъде и Стив Уиткоф, потвърди по-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Putin says a U.S. delegation will visit Moscow next week and claims Russia is open to talks, handled by Medinsky & the MFA, while calling parts of the peace plan “laughable.” He denied plans to attack Europe, floated nuclear test talks, and declared direct legal talks with… https://t.co/1SXPKrrkIP pic.twitter.com/ZzyndvmicH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2025

Още: Кая Калас: Путин не може да постигне целите си на бойното поле, затова използва преговорите

Путин заплаши Украйна, ако тя не се изтегли от... собствените си земи

Путин заяви също, че ако украинските войски не се оттеглят от окупираните от Русия територии (по-скоро тези, за които Москва претендира), „ние ще постигнем това със силата на оръжието“. Тук диктаторът вероятно говори за останалата част от Донецка област, незаконно анексирана от Руската федерация, без да бъде изцяло под контрола на Москва - така, както се случи още с Луганска, Херсонска и Запорожка област.

Putin says Russia will halt hostilities if Ukraine pulls out from territories Moscow claims, otherwise, they’ll take them by force. He also whined that he didn’t expect new U.S. sanctions on Russian oil firms, claiming there were “no conflicts” with Washington after the Alaska… pic.twitter.com/cv2xX0VASN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2025

"Искаме да постигнем споразумение с Украйна, но това в момента е юридически невъзможно", твърди Путин и за пореден път намекна, че украинският президент Володимир Зеленски не е легитимен. Това е руска опорка, която се разпространява от всички кремълски власти, защото мандатът на Зеленски бил изтекъл, а той всъщност е замразен заради военното положение.

Още: Кремъл скочи да брани пратеника на Тръмп. САЩ разделят мира и гаранциите за Украйна, но на каква цена? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мирните споразумения трябва да бъдат приети на глобално ниво, каза още Путин. В същото време той заяви, че подписването на документи с украинското ръководство е "безсмислено" и че признаването на суверенитета на Русия над полуостров Крим и региона на Донбас ще бъде обсъдено със Съединените щати. Диктаторът не пропусна да нарече части от мирния план на САЩ "смешни".

Putin is stalling again, pretending he’s ready for negotiations



The Russian dictator made a series of loud statements about possible peace talks and a ceasefire.



Key points:



📌 Russia is supposedly ready to put on paper that it does not plan to attack Europe (sure, we believe… pic.twitter.com/3fo8ykAJRE — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Путин за санкциите и за бъдеща атака срещу Европа

Путин коментира и санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ единствено с думите: „Дори не разбирам какво се случва". Той се оплака, че не е очаквал нови санкции от Щатите срещу руските петролни компании, твърдейки, че след срещата на върха в Аляска с Тръмп на 15 август нямало „конфликти“ с Вашингтон, затова и не разбрал какво става.

Още: Лукашенко заплаши Зеленски: Приеми мирния план на САЩ, за да не загубиш Украйна

Освен това диктаторът заяви, че Русия е готова да заяви, че не възнамерява да напада Европа - нещо, което трябва да бъде вписано в закон съгласно плана на Уиткоф. „Има хора там, които са малко луди. Или някакви мошеници. Те публично казват на населението си, че Русия се готви да атакува Европа. Или служат на интересите на отбранителни компании. Трудно е да се каже какво ги мотивира. От наша гледна точка, това е лъжа. Но ако искат да чуят, че нямаме агресивни планове срещу Европа, тогава сме готови да го документираме", каза Путин.

Припомняме, че диктаторът говореше същото, когато анексира незаконно Крим - че не му е нужна цяла Украйна. От почти четири години армията му води пълномащабна война в по-малката си съседка: За да има мир: САЩ заплашват завоалирано Украйна и НАТО. Спомен как Путин не искаше друго освен Крим (ОБЗОР - ВИДЕО).