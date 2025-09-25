Войната в Украйна:

След като моряк загина: Стачка обърка морския транспорт в Гърция

25 септември 2025, 14:02 часа 361 прочитания 0 коментара
След като моряк загина: Стачка обърка морския транспорт в Гърция

Два от синдикатите на механиците в Гърция отправиха призив за стачка днес, след като вчера на ферибот на компанията „Блу Стар Хиос“ по линията Родос - Пирея загина член на екипажа, съобщи АНА-МПА. Стачката ще продължи до полунощ тази вечер.

Инцидентът на ферибота стана, след като загиналият е бил затиснат от плъзгаща се херметична врата на борда.

Синдикатите настояват за строго спазване на мерките за безопасност и за достатъчно време за обучение на младите членове на екипажите, какъвто е бил загиналият моряк.

Още: Гърция все пак реши да екстрадира молдовския олигарх в родината му

Вчера капитанът на ферибота и главният механик бяха задържани за кратко, след което освободени. На тях им е повдигнато обвинение в убийство по небрежност.

Франс прес съобщава, че според бреговата охрана стачката засяга всички фериботи, тръгващи от Пирея за островите в Егейско море и Крит. Няколко линии до островите в Сароническия залив все още работят.

Още: Атака с дронове близо до Гърция (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Гърция стачка информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес