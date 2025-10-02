Войната в Украйна:

След натиск от правителството: Свалят цените на 1000 стоки в Гърция

02 октомври 2025, 10:22 часа 257 прочитания 0 коментара
След натиск от правителството: Свалят цените на 1000 стоки в Гърция

Свалят цените на 1000 стоки в гръцките супермаркети след натиск от страна на правителството. Министерството на развитието се споразумя със собствениците на магазини да намалят цените на хиляда стоки. Ресорният министър Такис Теодорикакос заяви, че поевтиняването на стоки от първа необходимост ще облекчи семейния бюджет на гърците. Правителството приканва и търговците да намалят печалбата си, за да се увеличат стоките с коригирани цени в търговските вериги.

ОЩЕ: Национална стачка парализира Гърция

Списъкът с 1000 кода на продукти от супермаркети, чиито цени ще бъдат намалени, ще бъде предоставен през първите две седмици на октомври, съобщи БНР.

Разговори са водени и с Асоциацията на производителите за намаляване на цените на едро, което да се отрази в крайната цена в магазините.

Настоящата мярка ще бъде в сила поне до края на годината, но министър Теодорикакос изрази убеждение, че ще бъде продължена и през следващата година. Намаляването на цените е "въпрос на социална отговорност", заяви министърът. Инфлацията при хранителните стоки в Гърция е 1,4%, докато в еврозоната е на равнище 3 на сто, според проучване на министерството на развитието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: От 8 октомври глобяват търговците, които необосновано вдигат цените

При всички публикувани проучвания гърците са недоволни от високите цени и ниския жизнен стандарт.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гърция магазини цени на храните информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес