Войната в Украйна:

Национална стачка парализира Гърция

01 октомври 2025, 10:05 часа 133 прочитания 0 коментара
Национална стачка парализира Гърция

Гърция е блокирана от 24-часова национална стачка срещу 13-часовия работен ден. Протестът на синдикатите блокира напълно транспорта в страната. На котва са всички кораби, моряци протестират по пристанищата. Железничарите напълно прекратиха движението на влакове. Градският транспорт не се движи. В стачката участват и шофьорите на таксита. Само въздушният транспорт е в нормален график, защото съдът обяви за незаконен протестът на авиодиспечерите, съобщи БНР.

ОЩЕ: Закъсненията на полетите на летището в Атина продължават

Медиците от всички държавни болници са в протест, обслужват се само спешните случаи. Учителите и всички държавни служители се включиха в протеста.

Какви са исканията?

Основните искания на синдикатите включват премахването на закона за 13 часов работен ден, възстановяване на 13-а и 14-а заплата, по-високо заплащане, колективни трудови договори във всички сектори и подобряване условията на труд.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Българин с мигранти в багажника е арестуван в Гърция

Организирани са над 70 демонстрации в цялата страна. Полицията предупреждава туристите да избягват движението в центровете на градовете по време на демонстрациите.

Стачката ще продължи до полунощ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гърция стачка информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес