Национална стачка парализира Гърция

Гърция е блокирана от 24-часова национална стачка срещу 13-часовия работен ден. Протестът на синдикатите блокира напълно транспорта в страната. На котва са всички кораби, моряци протестират по пристанищата. Железничарите напълно прекратиха движението на влакове. Градският транспорт не се движи. В стачката участват и шофьорите на таксита. Само въздушният транспорт е в нормален график, защото съдът обяви за незаконен протестът на авиодиспечерите, съобщи БНР.

Медиците от всички държавни болници са в протест, обслужват се само спешните случаи. Учителите и всички държавни служители се включиха в протеста.

Какви са исканията?

Основните искания на синдикатите включват премахването на закона за 13 часов работен ден, възстановяване на 13-а и 14-а заплата, по-високо заплащане, колективни трудови договори във всички сектори и подобряване условията на труд.

Организирани са над 70 демонстрации в цялата страна. Полицията предупреждава туристите да избягват движението в центровете на градовете по време на демонстрациите.

Стачката ще продължи до полунощ.