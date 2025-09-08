След обвинения от Израел: Испания извика за консултации посланика си в Тел Авив

Испания ще извика посланика си в Тел Авив за консултации, часове след като израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанското правителство в антисемитизъм, предадоха Франс прес и Ройтерс. Думите му бяха в отговор на обявените от испанския премиер Педро Санчес "мерки за прекратяване на геноцида в Газа".

Още: Педро Санчес осъди "геноцида" в Ивицата Газа

"Министърът на външните работи (на Испания) извика испанския посланик в Тел Авив за консултации в отговор на клеветническите обвинения срещу Испания и неприемливите мерки, насочени срещу двама членове на правителството", се казва в изявление на ведомството.

Още: "Приносът им за Испания е голям": Педро Санчес защити имигрантите

След обявените мерки от испанския премиер израелският външен министър обвини Испания в провеждане на "антисемитска кампания" и забрани на две министърки от испанския кабинет да влизат в Израел. Саар добави, че правителството в Мадрид използва мерките, за да отклони публичното внимание от корупционните скандали в страната, предава БТА.

Още: Заради ниския бюджет за отбрана: Тръмп заплаши Испания с двойни мита