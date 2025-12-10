Войната в Украйна:

Ще усмири ли Тръмп? Кой е новият стар президент на Швейцария

10 декември 2025, 21:48 часа 407 прочитания 0 коментара
Швейцарският парламент избра министъра на икономиката Ги Пармелен за президент за 2026 г., предаде Bloomberg. Въпреки че президентската роля в Швейцария до голяма степен церемониална, тя привлече вниманието поради търговските преговори със Съединените щати. Миналата година предишният президент Карин Келер-Сутер участваше пряко в преговорите с Белия дом относно митата.

Преговори

След априлския си разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, той преустанови част от търговската си офанзива срещу Швейцария. По-нататъшните опити за преговори през юли се провалиха. 66-годишният министър на икономиката отговаря за търговията и под негово ръководство Швейцария постигна споразумение със Съединените щати в средата на ноември. Новите мита – 15% за повечето стоки, в сравнение с 39% преди това – все още не са влезли в сила.

Пармелен, родом от френскоговорящата част на страната, е най-дългогодишният член на Федералния съвет. Той вече е бил президент през 2021 г. Член на дясната Швейцарска народна партия, има опит в лозарството. Като президент, Пармелен ще произнесе встъпителната реч на Световния икономически форум в Давос през януари, на който Доналд Тръмп ще присъства за първи път от 2020 г.

Позицията на президент в Швейцария се ротира ежегодно между седемте членове на Федералния съвет. Ролята е предимно церемониална, но може да повлияе на международните преговори, както се вижда от опита на Келер-Сутер в Съединените щати.

Търговското споразумение със Съединените щати стана важно за Швейцария поради намаляването на тарифите и защитата на икономическите интереси на страната. Завръщането на Пармелен на президентския пост подчертава стабилността и опита на ръководството на страната, особено на международната сцена.

