Остава само главата: Новият шеф на ЧВК "Вагнер" упорства след три ампутации (ВИДЕО)

Новият командир на ЧВК „Вагнер“, Дмитрий Подолски, известен с прякора „Салем“ се появи във видео, макар и с няколко липсващи части от тялото си. Кадрите, разпространени в руските социални медии, го показват като герой заради загубата му на два крака и една ръка по време на войната срещу Украйна. Видеото бе разпространено първоначално от прокремълското държавно издание ТАСС.

Длъжност

Подолски разказва пред камерата, че е прекарал осем месеца във възстановяване от тежките си наранявания. Преди новата си длъжност той е бил съветник по сигурността на президента на Централноафриканската република Фостен-Аршанж Туадера – длъжност, тясно свързана с руското влияние в Африка.

Пораженията

Припомняме, че през октомври 2024 г. най-малко седем наемници от руската частна военна компания "Вагнер" бяха убити в централната част на Мали при нападение, за което отговорност пое клон на "Ал Каида" в Северна Африка. През юли същата година "Вагнер" претърпя тежки загуби в сражение с бунтовници и ислямисти от племето туареги близо до границата на Мали с Алжир, съобщи тогава Reuters.

Опит за преврат

На 24 юни 2023 г. бившият командир на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин бе обвинен от руското правителство в организиране на въоръжен метеж, след като заплаши да атакува руските сили в отговор на твърдения за въздушен удар срещу негови войници. Руските сили за сигурност обвиниха Пригожин в опит за държавен преврат, тъй като той обеща "марш на справедливостта" - официално срещу тогавашното руско военно ръководство, начело със Сергей Шойгу. На 23 август 2023 г. Пригожин и дясната му ръка Дмитрий Уткин загинаха в самолетна катастрофа. След смъртта на Пригожин ръководството на ключовите аспекти на операциите на ЧВК в Африка е предмет на съперничество от страна на Службата за външно разузнаване на РФ (СВР) и Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили на РФ (ГРУ). Приемник на "Вагнер" в Африка става създаденият в края на 2023 — началото на 2024 г. Африкански корпус.

