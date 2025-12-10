Германските издания Bild, Welt и престижната частна журналистическа академия Axel Springer са получили класифицирани доклади за сигурност, в които се посочва, че от началото на годината са регистрирани 1072 инцидента, включващи 1955 неидентифицирани дрона. Дроновете са прелитали над съоръжения на Бундесвера, тренировъчни площадки на НАТО и критична инфраструктура.

Един случай привлече особено внимание: руският товарен кораб Lauga, в близост до който са били забелязани седем дрона. Корабът преди това е прекарал месеци в Тартус, Сирия, близо до голямата руска военна база, а по-късно се е насочил към Санкт Петербург - към терминал, свързан с руската държавна корпорация за ядрената енергия и ядрените оръжия Росатом.

Подозрителни дронове са наблюдавани и край корабите HAV Snapper и HAV Dolphin. Формално норвежки, те редовно се обслужват в калининградската корабостроителница "Прегол", която е свързана с руските военни структури. По време на движенията им Германия многократно е регистрирала "рояци дронове" над района на Килския залив, където са разположени различни военни обекти, както и TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) - водещият немски корабостроителен и военноморски концерн, световен лидер в производството на конвенционални подводници, фрегати, корвети и надводни бойни кораби. Екипажът на HAV Dolphin се оказа изцяло руски.

Европейските разузнавателни агенции смятат, че тези плавателни съдове "е много вероятно да действат в интерес на Русия". Германското министерство на вътрешните работи е потвърдило, че наистина има основания да се подозира участие на чуждестранни държавни субекти в някои от полетите на дронове, съобщава беларуската медия NEXTA.

