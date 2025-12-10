Мелони призова Зеленски да направи болезнени отстъпки (СНИМКИ)

"Имайте предвид, че може да се наложи да направите някои болезнени отстъпки." Това е заявила премиерът на Италия Джорджа Мелони пред украинския президент Володимир Зеленски по време на техен 90-минутен "откровен разговор". Това съобщи италианският вестник Corriere della Sera, добавяйки, че Зеленски от своя страна я е помолил да помогне за смекчаване на позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който оказва сериозен натиск върху Украйна да приеме предложения от неговата администрация мирен план.

Ежедневникът отбелязва, че преговорите "не са били съвсем гладки". Италия подкрепя бързането на американците да се подпише мирния план, тъй като екипът на Мелони смята, че правителството на Зеленски е отслабено заради антикорупционния скандал около операция "Мидас". Мелони смята, че мирът в Украйна трябва да бъде постигнат под американско, а не европейско ръководство.

Снимка: president.gov.ua

Изданието очертава и списъка с желания, които външният министър на Украйна Андрий Сибиха е изложил в Рим. Украйна би искала Италия:

да участва по-активно в разблокирането на замразените руски активи, които се намират в Белгия;

да заеме по-ясна позиция по отношение на програмата PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна, в което досега са участвали повече от 15 държави от ЕС, но не и Италия;

пренасочване на част от ресурсите (15 милиарда евро за Италия), отпуснати от програмата за европейска сигурност, за укрепване на въоръжените сили на държавите членки.

Снимка: president.gov.ua

